Общество

Россиян избавят от «поверочного рабства» со счетчиками водыИзвестия вчера в 22:15

Росстандарт намерен внести законопроект, предусматривающий избавление россиян от обязанности следить за исправностью счетчиков воды и проводить их поверку. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Абрамов.
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Недовес взят

В интервью "Российской газете" руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал о новой системе контроля качества, в которой и добросовестному производителю комфортно, и потребителю хорошо, о введении штрафов за обман с ГОСТами, проверках на недовес и недолив, масштабной ревизии экзотических сертификатов, а также об отмене поверочной повинности населения.
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