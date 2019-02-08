Политика

Россиян исключат из списков наблюдателей ОБСЕ на украинских выборахИжевскИнфо.РУ 08:48

Двух россиянок исключат из списка долгосрочных наблюдателей на украинских выборах из-за отказа Киева предоставить им аккредитацию, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Томаса Раймера.
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с чего всё началось

В Москве подтвердили, что наблюдатели от РФ 11 февраля попытаются въехать на Украину в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ

Двое российских наблюдателей намерены в составе долгосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в понедельник, 11 февраля вылететь в Киев для наблюдением за ходом украинской президентской кампании.
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