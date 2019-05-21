Энергетика
Россия увеличила поставки нефти в СШАРБК вчера в 19:43
Поставки российской нефти в США резко выросли, говорится в поступившем в РБК сообщении управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена. По данным банкира, только за первую половину мая 13 судов из России доставили в США 5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.
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Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о рационе солдат
Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков рассказал, чем кормят солдат в армии.
Обновлено в 03:59
Технологии
Москвичи смогут оплачивать ЖКУ со смартфонов через «Госуслуги Москвы»
В обновленной версии мобильного приложения "Госуслуги Москвы" появилась возможность оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:37
Политика
Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций
Зеленский назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил «важность усиления санкций против страны-агрессора», говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании
Обновлено в 01:20
Политика
Порошенко переехал в «прозрачный офис» из администрации президента
«Переехал в прозрачный офис», - написал он в Twitter.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В одной из школ Новосибирской области тринадцать учеников младших классов отравились крысиным ядом, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:40
Футбол
Зинченко показал все трофеи «Манчестер Сити» в сезоне
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал фото с четырьмя трофеями английской команды в сезоне-2018/19.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В отеле Хургады скончался 4-летний ребенок из России
В связи с трагедией Генконсульство РФ настоятельно попросило российских туроператоров не направлять клиентов в отель Alibaba Beach Resort в Хургаде вплоть до окончания расследования по делу об отравлениях клиентов этой гостиницы, в том числе с летальным исходом.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
У террористов есть химоружие и беспилотники, заявил глава ФСБ
Директор ФСБ Александр Бортников проинформировал о том, что в распоряжении террористов есть материалы для производства химоружия.
Обновлено в 04:03
Авто
Ателье Mansory представило доработанный Mercedes-AMG G63
«Star Trooper», впервые представленный в марте на Женевском автосалоне в 2019 году, представляет собой результат гипертрофированной фантазии дизайнеров — от «50 оттенков серого» камуфляжа до 24-дюймовых колес, от красных светодиодов до сделаных из карбона частей кузова.
Обновлено в 04:12
Политика
Поклонская прокомментировала слова Зеленского о Крыме
Обновлено в 01:44
Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Китаянка погибла на предприятии в Ленобласти
В понедельник 20 мая гражданка Китая погибла на предприятии «Русвуд» на Ново-Пятницком шоссе (Ленобласть), сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 01:58
Общество
В Петербурге главе РПЦ построят резиденцию за 2,8 млрд рублей
По данным издания, подрядчиком строительства проекта стоимостью 2,8 млрд рублей выступает компания «Геоизол», которая входит в структуру Управделами президента ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-Западном федеральном округе».
Обновлено в 04:19
Происшествия
Озвучена сумма ущерба после пожара в кемеровском автосалоне
Сильный пожар произошел вечером 20 мая в автосалоне по адресу Октябрьский, 2А.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Кино
Джордж Мартин рассказал о концовке книжной версии «Игры престолов»
Ранее автор серии книг «Песнь Льда и Пламени», которые легли в основу культового сериала «Игра престолов», Джордж Мартин заявил, что он огорчен завершением сериала.
Обновлено в 03:34
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
США ослабили давление на Huawei
В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:07
Игры
Sony показала скорость и геймплей приставки PlayStation 5
Японская компания Sony анонсировала, что новая игровая консоль PlayStation 5 окажется более захватывающей, а также удивит своими возможностями.
Обновлено в 01:49
Политика
Городская дума Екатеринбурга решила не распускаться
Напомним, сегодня в Екатеринбургской думе прошло 15 заседание. В повестке было рассмотрено несколько вопросов.
Обновлено в 03:14
Футбол
Лучший бомбардир сборной Ганы Гьян завершил выступления за сборную
Гьян выступал за сборную Ганы с 2003 года и провел за национальную команду 106 матчей, забил 51 мяч (оба показателя являются рекордными в истории сборной Ганы).
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Венесуэла решила отказаться от Visa и MasterCard
Работу международных платежных систем Visa, Mastercard и Maestro решено полностью прекратить в Венесуэле к 2020 году.
Обновлено в 03:27
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду
23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Шоу-бизнес
Певица Лолита похвасталась полученными в подарок от ювелира серьгами
Певица Лолита показала на своей странице в сети Instagram серьги, которые получила в подарок от ювелира.
Обновлено в 04:19
Кино
Финал сериала «Игра престолов» установил рекорд по просмотрам
На канале HBO вышел заключительный эпизод сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 19:43