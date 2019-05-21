Энергетика
Россия значительно увеличила поставки нефти в СШАЕвразия Daily 02:07
Значительное увеличение поставок произошло на фоне двукратного снижения добычи нефти в Венесуэле — с 1,33 млн баррелей в сутки в марте 2018 года до 740 тыс. баррелей в сутки в аналогичном месяце текущего года.
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Футбол
Зинченко показал все трофеи «Манчестер Сити» в сезоне
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал фото с четырьмя трофеями английской команды в сезоне-2018/19.
Обновлено в 01:37
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai
Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено вчера в 13:41
Кино
Джессика Честейн прокатилась в московском метро
"Пользуюсь метро как настоящий босс", — написала тогда Честейн. В отличие от своей коллеги, Джеймс МакЭвой не был многословен.
Обновлено вчера в 04:35
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, упрощающий порядок проведения медико-социальной экспертизы в целях установления инвалидности, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
Обновлено в 01:31
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Авто
В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133
В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад.
Обновлено в 01:00
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Полторак вызван на ковер к Зеленскому
Обновлено в 03:20
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.
Обновлено в 03:54
Политика
Венесуэла решила отказаться от Visa и MasterCard
Работу международных платежных систем Visa, Mastercard и Maestro решено полностью прекратить в Венесуэле к 2020 году.
Обновлено в 03:27
Кино
Звезда «Игры престолов» отреагировала на требования переснять финал
Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", отреагировала на требования фанатов переснять финал сериала.
Обновлено в 03:30
Гаджеты
Новейший кулер Thermalright Macho Rev. C из процессоров AMD поддерживает только те, которые имеют исполнение AM4
Ассортимент компании Thermalright пополнился процессорным охладителем Macho Rev. C. Это новая версия кулера, представленного ещё в 2011 году.
Обновлено в 03:52
Политика
Депутат Госдумы назвал акции протеста в Екатеринбурге «проплаченными»
Акции протеста в Екатеринбурге были спровоцированы и проплачены, считает глава комитета ГД по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Обновлено в 03:20
Политика
На Украине начала работу миссия МВФ
«Миссия (МВФ) приступила к работе (на Украине)», — сказал источник.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Дания пригрозила России истребителями в Гренландии
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Энергетика
«Новатэк» выбрал подрядчика для строительства «Арктик СПГ – 2»
Обновлено вчера в 11:14
Единоборства
Малиньяджи ударил Лобова микрофоном во время пресс-конференции
Пресс-конференция, проходившая в рамках дуэли взглядов перед боем Bare Knuckle FC Поли Малиньяджи — Артём Лобов, завершилась скандалом.
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Петербурге школьник попал в больницу после падения с троллейбуса
Как рассказали в Главке, 21 мая в полицию поступила информация о том, что в одну из больниц доставили в тяжёлом состоянии 13-летнего мальчика.
Обновлено в 02:23
Гаджеты
OUKITEL анонсировала новый смартфон с 48-мегапиксельной камерой
Обновлено вчера в 16:40
Политика
СМИ оценили финансовые потери Порошенко за время президентства
Бывший президент Украины Петр Порошенко за время своего пребывания у власти стал почти на 40% беднее, следует из подсчетов аналитиков агентства Bloomberg.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Расстрелявшего мечети в Новой Зеландии обвинили в терроризме
Мужчине, расстрелявшему людей в мечетях в Новой Зеландии, предъявлено обвинение в терроризме.
Обновлено в 03:43
Экономика
Ford сокращает 10% работников по всему миру
Компания Ford Motor объявила о сокращении 10% наемных работников по всему миру, 20 мая передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 15:22
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об устрицах в рационе солдат
По словам замминистра по материально-техническому обеспечению Дмитрия Булгакова, в настоящее время в рацион питания военнослужащих не включают тушенку и «мясорастительные консервы».
Обновлено в 02:28
Политика
Кадыров сравнил Зеленского с Лениным
Новый глава Украины Владимир Зеленский сразу, как только стал президентом, раздал всем обещания, как в свое время Владимир Ленин, заявил в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия
В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом
В одной из школ Новосибирской области тринадцать учеников младших классов отравились крысиным ядом, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:40
Авто
АвтоВАЗ рассказал, что ждать от серийного варианта новой Lada 4х4
В очередном выпуске программы «В самом деле» на YouTube специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий рассказал, что ждать от серийного воплощения внедорожника на самом деле.
Обновлено в 01:07
Экономика
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам
Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
Обновлено вчера в 18:44