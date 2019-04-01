Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и АзиюРИА Новости 02:49
Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа на рынки Европы и Азии в 2018 году, говорится в отчете Международной группы импортеров СПГ. Так, экспорт из России в Европу составил 4,43 миллиона тонн, а из США — 2,7 миллиона.
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Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Политика
В МИД России заявили о низких шансах нормализации отношений с Украиной
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что происходящее в Киеве оставляет мало шансов на нормализацию отношений с Москвой.
Обновлено в 09:01
Путешествия
«Победа» в тестовом режиме запустила продажи турпакетов
Лоукостер "Победа" запускает новый сервис по продаже туристических пакетов в тестовом режиме.
Обновлено в 09:55
Политика
ЦИК Украины обработал более половины протоколов
По итогам обработки 50,36% протоколов, лидерство в президентской гонке на Украине удерживает актёр Владимир Зеленский с 30,2% голосов, сказано 1 апреля на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено в 01:48
Футбол
Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции
Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:04
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Технологии
Часть голосовых сообщений «Вконтакте» оказалась в открытом доступе
Часть голосовых сообщений пользователей соцсети «Вконтакте» оказалась в открытом доступе.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Найдены тела всех погибших в авиакатастрофе с совладельцем S7
Предположительно на борту частного бизнес-джет Epic-LT находились акционер S7 Airlines Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.
Обновлено в 09:33
Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Бузовой стало плохо после концерта
Звезда реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова едва не упала в обморок после концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:17
Футбол
Теллес и Эррера перейдут из «Порту» в «Атлетико»
Мексиканский хавбек Эррера перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента. 28-летний игрок достанется мадридскому клубу бесплатно.
Обновлено в 08:49
Авто
УАЗ выпустит модель на новой платформе в 2020 году
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске
Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Музыканта из России ограбили и убили в центре Лондона
24-летнего россиянина убили в центре Лондона. На него напали поздно ночью, когда тот возвращался к себе в квартиру.
Обновлено в 10:26
Экономика
Мобильный интернет в России подешевел до 3-4 копеек за мегабайт
Средняя стоимость 1 мегабайта мобильного трафика в России составляла примерно 0,04 копейки в прошлом году. Это на 33% ниже, чем в 2017 году.
Обновлено в 09:27
Общество
Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой
Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.
Обновлено в 09:30
Здоровье
Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом
В благотворительные организации и родительские сообщества пациентов продолжают поступать сообщения о фактах смены диагноза детям с аутизмом по достижении ими подросткового возраста на умственную отсталость или шизофрению.
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Москве нашли еще одного брошенного в квартире ребенка
В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве сотрудники полиции нашли ребенка в тяжелом состоянии, которого мать оставила одного, сообщает "Свободная Пресса" со ссылкой на пресс-службу столичного СУ СК России.
Обновлено в 10:39
Экономика
Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам
Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
Обновлено в 07:41
Общество
В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России
Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».
Обновлено в 04:41
Политика
Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму
Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление кандидата Петра Порошенко по Крыму.
Обновлено в 10:01
Политика
Почему Зеленский выиграл первый тур выборов на Украине
По факту Зеленский отнял голоса не только у Порошенко и Бойко, но и у Юлии Тимошенко, которая как минимум 15 лет безуспешно пытается стать президентом Украины и была уверена в своем выходе во второй тур.
Обновлено в 08:02
Спорт
Тутберидзе рассказала о причинах сложного сезона Загитовой
Российский тренер Этери Тутберидзе заявила, что изменения в физиологии усложнили сезон для олимпийской чемпионки Алины Загитовой, передает ТАСС.
Обновлено в 10:15
Экономика
Путин поручил докапитолизировать Фонд дольщиков
Перечень поручений президента по итогам расширенного заседания президиума госсовета, состоявшегося 12 февраля, опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 10:31
Футбол
Варан сообщил «Реалу» о желании уйти
Как отмечается, француз уже сообщил руководству о желании уйти. Партнеры по команде также знают об этом решении.
Обновлено в 10:15
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам
"Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.
Обновлено в 10:01