Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и АзиюРИА Новости 02:49

с чего всё началось

Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа на рынки Европы и Азии в 2018 году, говорится в отчете Международной группы импортеров СПГ. Так, экспорт из России в Европу составил 4,43 миллиона тонн, а из США — 2,7 миллиона.

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Политика В МИД России заявили о низких шансах нормализации отношений с Украиной Заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин в интервью журналу «Международная жизнь» заявил, что происходящее в Киеве оставляет мало шансов на нормализацию отношений с Москвой.

Путешествия «Победа» в тестовом режиме запустила продажи турпакетов Лоукостер "Победа" запускает новый сервис по продаже туристических пакетов в тестовом режиме.

Политика ЦИК Украины обработал более половины протоколов По итогам обработки 50,36% протоколов, лидерство в президентской гонке на Украине удерживает актёр Владимир Зеленский с 30,2% голосов, сказано 1 апреля на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Футбол Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".

Экономика Названа самая прибыльная компания мира 2018 года Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.

Происшествия Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.

Происшествия В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Происшествия Найдены тела всех погибших в авиакатастрофе с совладельцем S7 Предположительно на борту частного бизнес-джет Epic-LT находились акционер S7 Airlines Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.

Экономика В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.

Шоу-бизнес Бузовой стало плохо после концерта Звезда реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова едва не упала в обморок после концерта в Мытищах.

Футбол Теллес и Эррера перейдут из «Порту» в «Атлетико» Мексиканский хавбек Эррера перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента. 28-летний игрок достанется мадридскому клубу бесплатно.

Происшествия В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.

Происшествия Музыканта из России ограбили и убили в центре Лондона 24-летнего россиянина убили в центре Лондона. На него напали поздно ночью, когда тот возвращался к себе в квартиру.

Экономика Мобильный интернет в России подешевел до 3-4 копеек за мегабайт Средняя стоимость 1 мегабайта мобильного трафика в России составляла примерно 0,04 копейки в прошлом году. Это на 33% ниже, чем в 2017 году.

Общество Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.

Здоровье Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом В благотворительные организации и родительские сообщества пациентов продолжают поступать сообщения о фактах смены диагноза детям с аутизмом по достижении ими подросткового возраста на умственную отсталость или шизофрению.

Происшествия В Москве нашли еще одного брошенного в квартире ребенка В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве сотрудники полиции нашли ребенка в тяжелом состоянии, которого мать оставила одного, сообщает "Свободная Пресса" со ссылкой на пресс-службу столичного СУ СК России.

Экономика Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.

Общество В «Русском лото» составили рейтинг наиболее удачливых регионов России Распространители «Русского лото», основываясь на статистике, собранной за 25 лет существования лотереи, провели исследование, результаты которого показали, в каких российских регионах проживает наибольшее число «лотерейных миллионеров».

Политика Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление кандидата Петра Порошенко по Крыму.

Политика Почему Зеленский выиграл первый тур выборов на Украине По факту Зеленский отнял голоса не только у Порошенко и Бойко, но и у Юлии Тимошенко, которая как минимум 15 лет безуспешно пытается стать президентом Украины и была уверена в своем выходе во второй тур.

Спорт Тутберидзе рассказала о причинах сложного сезона Загитовой Российский тренер Этери Тутберидзе заявила, что изменения в физиологии усложнили сезон для олимпийской чемпионки Алины Загитовой, передает ТАСС.

Экономика Путин поручил докапитолизировать Фонд дольщиков Перечень поручений президента по итогам расширенного заседания президиума госсовета, состоявшегося 12 февраля, опубликован на сайте Кремля.

Футбол Варан сообщил «Реалу» о желании уйти Как отмечается, француз уже сообщил руководству о желании уйти. Партнеры по команде также знают об этом решении.