Россия значительно опередила США по поставкам СПГ в ЕвропуiReactor 02:47

с чего всё началось

В прошлом году страны Европы увеличили чистый импорт СПГ сразу на 6,4%. Показатель достиг 48,9 миллионов тонн благодаря увеличению поставок в Бельгию, в также Нидерланды. Основной рост предложения на сжиженный природный газ в мире в 2018 году был обеспечен Австралией, Россией и США.

Россия значительно опередила США по поставкам СПГ в Европу

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