Армия и оружие

Россия обвинила США в провоцировании начала гонки вооруженийИзвестия 15:31

Мир оказался на грани неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США. Об этом 22 августа заявил и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по вопросу ракетных испытаний США.
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Постпред РФ при ООН отреагировал на позицию западных стран по ракетам США

Газета.Ru23:31

Дипломаты России и США поспорили в ООН об угрозах из-за ядерного оружия

РБК16:45

В России рассказали о «подхрюкивающих» США странах

Известия18:10

Полянский: Москва не удивлена позицией западных партнеров по ракетам США

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Зампостпреда Франции при ООН: в случае начала новой гонки вооружений заплатит весь мир

ТАСС17:00

Россия обвинила Запад в «подхрюкивании» США

Lenta.ru19:35

И. о. постпреда РФ при ООН раскритиковал испытания американской ракеты

RT на русском18:25
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:42, Ашберн
Происшествия

Пострадавший от удара Конора впервые прокомментировал инцидент в баре

Мужчина, пострадавший от удара Конора Макгрегора в ирландском баре, впервые дал комментарий по поводу инцидента.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки

Обновлено в 10:29
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Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга

На днях издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание — рак головного мозга.
Обновлено в 16:00
Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone

Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Политика

В США назвали условие возвращения России в G8

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Обновлено в 16:23
Общество

Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе

Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.
Обновлено в 14:41
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика

Google отключил 210 каналов YouTube из-за протестов в Гонконге

Компания Google отключила 210 каналов потокового видео сервиса YouTube, заподозрив их владельцев в участии в скоординированной проправительственной акции вокруг протестов в Гонконге.
Обновлено в 17:23
Авто

Патентная заявка намекнула на пикап GMC Canyon ZRX

Концерн General Motors подал патентную заявку на товарный знак ZRX. Обнаружившее её издание AutoGuide.com выстроило любопытную цепочку.
Обновлено в 10:35
Политика

Истек срок предложения Турции о покупке американских Patriot

Срок действия предложения Анкаре о покупке зенитных ракетных комплексов США Patriot истек, сообщила в четверг газета The Hill со ссылкой на источник в госдепартаменте.
Обновлено в 17:40
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено в 16:23
Происшествия

Камчатские спасатели ищут троих пропавших у мыса Опасный рыбаков

Камчатские спасатели ищут троих рыбаков, пропавших в Авачинском заливе в районе мыса Опасный.
Обновлено в 23:06
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли из минометов Горловку

Обновлено в 14:16
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области

Обновлено в 22:58
Политика

Возврату подлежат: Москва и Киев могут провести обмен в ближайшие дни

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может произойти в ближайшие дни, заявили «Известиям» собеседники, близкие к переговорам, а также представители защиты.
Обновлено в 17:01
Политика

Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии

Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено 20 августа в 23:20
Происшествия

Пропавшую пятилетнюю девочку в Нижегородской области нашли живой

Обновлено вчера в 16:22
Наука

Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг

Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено 20 августа в 01:55
Армия и оружие

Турция перебросила в Идлиб бронетехнику

Обновлено в 11:06
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Футбол

Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Культура

В Москве суд возобновит рассмотрение дела режиссера Серебренникова

Представитель Мещанского суда города Москвы сообщил, что возобновлении рассмотрения дела режиссера Кирилла Серебренникова по обвинению в мошенничестве в ходе реализации проекта "Платформа" в 2011-2014 годах.
Обновлено в 19:02
Гаджеты

Apple Watch Series 5 продемонстрировали на фото

22 августа на ресурсе SlashLeaks один из пользователей опубликовал живую фотографию Apple Watch 5. В названии изображения и в дисплее часов фигурирует модель A2157, именно с таким номером они обнаружились в базе Евразийской комиссии.
Обновлено в 15:45
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели у российских границ вели воздушную разведку 27 иностранных летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 22:11
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Общество

В России установлен рекорд по числу долгожителей

В России зафиксирован новый рекорд по количеству долгожителей в возрасте от 100 лет и старше.
Обновлено в 23:13
Происшествия

Пять человек погибли на рэп-концерте в Алжире

Обновлено в 20:54
Авто

СМИ: «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис аренды машин под такси

Компания «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис для аренды машин под такси «Яндекс.Гараж», сообщило издание vc.ru со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:06
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