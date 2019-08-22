Армия и оружие
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМДРБК 15:43
После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III. Об этом заявил и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на брифинге Совбеза.
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Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
США отозвали свое предложение Турции о продаже Patriot, сообщили СМИ
Соединенные Штаты официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400.
Обновлено в 18:50
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
Здоровье
Эксперт Том Гиринг: алкоголь перед сном провоцирует опасные нарушения
Специалист подчеркнул, что алкоголь плохо воздействует на фазу быстрого сна.
Обновлено в 11:06
Музыка
Данил Буранов рассказал о сотрудничестве с Лепсом
Обновлено в 06:01
Политика
Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной
Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
Обновлено в 18:15
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Кино
Кредиторы «Вия» добрались до Китая
К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.
Обновлено в 19:12
Политика
Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8
"Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Культура
Скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:20
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Кино
Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года
Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Наталья Рагозина назвала причину развода с Жориным
Спортсменка призналась, что "ошиблась с выбором" Этой весной адвокат Сергей Жорин и спортсменка Наталья Рагозина развелись после полутора лет брака.
Обновлено в 06:24
Политика
Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Здоровье
Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита
Любое хирургическое заболевание органов брюшной полости требует, чтобы человека осмотрел врач, лучше хирург.
Обновлено в 20:15
Здоровье
Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции
На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено в 09:35
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Здоровье
На Ставрополье начинается иммунизация против гриппа
В Ставропольский край в рамках национального календаря профилактических прививок пришло 473500 доз вакцины для иммунизации взрослого населения против гриппа.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Стало известно о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней.
Обновлено в 20:59
Политика
Глава Иркутской области Левченко оставил Алашкевич в должности
Как только разразился скандал, она спешно ушла в отпуск, отметив только, что на отдыхе дождется итогов проверки, которую инициировал ее начальник, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
Новейшие корветы ТОФ выследили в Японском море «вражескую» подлодку
Справка "РГ" Корветы "Совершенный" и "Громкий" вошли в состав Тихоокеанского флота России в 2017 и 2018 годах соответственно.
Обновлено в 21:52
Баскетбол
Блатт: я в порядке, я держусь. Это послание для всех
Греческий «Олимпиакос» вышел из отпуска, после превой тренировки команды главный тренер Дэвид Блатт сделал заявление о состоянии здоровья.
Обновлено в 17:00
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено в 16:23
Хоккей
«Металлург» разгромил «Сибирь» в матче мемориала Ромазана
Магнитогорский "Металлург" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче предсезонного хоккейного турнира памяти Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске.
Обновлено в 12:40
Финансы
Прибыль группы Альфа-банка снизилась почти втрое
За первые шесть месяцев 2019 года чистая прибыль группы Альфа-банка (включает ABH Financial, АО «Альфа-банк» и дочерние компании) снизилась в 2,6 раза, до $249 млн, следует из отчетности банка по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 19:59
Технологии
В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту
Новую технологию распознавания человека по силуэту разработала российская компания Ntechlab.
Обновлено в 22:00