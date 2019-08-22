Армия и оружие
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМДРБК 15:43
После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III. Об этом заявил и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на брифинге Совбеза.
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Происшествия
Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей
66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия
ВВС: с зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек
С пострадавшими при взрыве на полигоне Нёнокса, которых привезли в Архангельскую больницу, входило в контакт примерно 90 человек, передает «Русская служба Би-би-си».
Обновлено в 13:56
Политика
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 20:17
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Здоровье
Россиян предупредили о риске эпидемии смертельных лихорадок
Жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
Обновлено в 19:18
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Политика
Помпео напомнил Канаде о необходимости увеличить оборонные расходы
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо напомнил о выполнении обязательств по НАТО, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Обновлено в 20:22
Авто
СМИ: «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис аренды машин под такси
Компания «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис для аренды машин под такси «Яндекс.Гараж», сообщило издание vc.ru со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:06
Космос
Источник рассказал о задачах робота «Федора» на борту МКС
Российскому человекоподобному роботу "Федору" во время пребывания на Международной космической станции поручат протереть иллюминаторы от пыли, подержать фонарик, перекусить провод и соединить штекеры, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:06
Здоровье
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено в 11:27
Здоровье
Для спасения Любавы Ефимовой не хватает 758 506 руб
Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 55 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 129 894 руб.
Обновлено в 19:12
Политика
Посольство России в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Коневу
Посольство России в Чехии в четверг решительно осудило совершенный в ночь на 22 августа акт вандализма в отношении памятника маршалу Ивану Коневу, установленному на площади Интербригады в районе Прага-6.
Обновлено в 15:26
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Футбол
Рейна может заменить Наваса в «Реале»
«Реал» начал поиск вратаря, который может заменит Кейлора Наваса, желающего покинуть клуб.
Обновлено в 08:50
Политика
Путин встретится с главами угледобывающих регионов
Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 08:19
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Теннис
Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова уже в первом круге встретится с американкой Сереной Уильямс, посеянной на соревнованиях под восьмым номером.
Обновлено в 12:26
Политика
«Нафтогаз» мешает Зеленскому договориться о поставках газа
По словам Медведчука, руководство компании ставит палки в колеса, не давая возможности договориться о поставках газа в страну.
Обновлено в 17:22
Культура
Умер заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:10
Общество
Россия побила рекорд по числу долгожителей
Долгожителей в возрасте от 100 лет в России стало больше по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 20:11
Общество
Спикер парламента в Новой Зеландии нянчил ребенка прямо на заседании
Депутат нянчился с ребенком, кормил его из бутылочки и участвовал в дискуссиях во время заседания парламента.
Обновлено в 19:44
Кино
Кредиторы «Вия» добрались до Китая
К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.
Обновлено в 19:12
Политика
Эксперт рассказал об уготованной Западом судьбе Украины
Донецкий социолог Евгений Копатько рассказал, какая судьба уготована Украине Западом. Об этом сообщает "ПолитНавигатор".
Обновлено в 18:24