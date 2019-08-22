Армия и оружие

Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМДРБК 15:43

После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III. Об этом заявил и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на брифинге Совбеза.
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Дипломаты России и США поспорили в ООН об угрозах из-за ядерного оружия

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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:37, Ашберн
Происшествия

Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей

66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
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В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
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Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Происшествия

ВВС: с зараженными радиацией в больнице Архангельска контактировали 90 человек

С пострадавшими при взрыве на полигоне Нёнокса, которых привезли в Архангельскую больницу, входило в контакт примерно 90 человек, передает «Русская служба Би-би-си».
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Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 20:17
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
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Россиян предупредили о риске эпидемии смертельных лихорадок

Жителям России угрожают смертельные тропические болезни из-за изменения популяции комаров.
Обновлено в 19:18
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
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Политика

Помпео напомнил Канаде о необходимости увеличить оборонные расходы

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо напомнил о выполнении обязательств по НАТО, сообщает пресс-служба американского Госдепа.
Обновлено в 20:22
Авто

СМИ: «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис аренды машин под такси

Компания «Яндекс» планирует запустить в Москве сервис для аренды машин под такси «Яндекс.Гараж», сообщило издание vc.ru со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:06
Космос

Источник рассказал о задачах робота «Федора» на борту МКС

Российскому человекоподобному роботу "Федору" во время пребывания на Международной космической станции поручат протереть иллюминаторы от пыли, подержать фонарик, перекусить провод и соединить штекеры, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:06
Здоровье

Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты

Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено в 11:27
Гаджеты

Кредитная карта Apple Card оказалась очень «капризной» в уходе

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Здоровье

Для спасения Любавы Ефимовой не хватает 758 506 руб

Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 55 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 129 894 руб.
Обновлено в 19:12
Политика

Посольство России в Чехии осудило осквернение памятника маршалу Коневу

Посольство России в Чехии в четверг решительно осудило совершенный в ночь на 22 августа акт вандализма в отношении памятника маршалу Ивану Коневу, установленному на площади Интербригады в районе Прага-6.
Обновлено в 15:26
Политика

Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы

Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Футбол

Рейна может заменить Наваса в «Реале»

«Реал» начал поиск вратаря, который может заменит Кейлора Наваса, желающего покинуть клуб.
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Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

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Политика

Путин встретится с главами угледобывающих регионов

Президент России Владимир Путин 22 августа в преддверии Дня шахтера встретится с главами угледобывающих регионов страны, обсудит ситуацию в угольной отрасли, а также стратегию ее развития, сообщает пресс-служба Кремля.
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Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
Происшествия

«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине

Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
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Теннис

Шарапова сыграет с Сереной Уильямс в первом круге US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова уже в первом круге встретится с американкой Сереной Уильямс, посеянной на соревнованиях под восьмым номером.
Обновлено в 12:26
Политика

«Нафтогаз» мешает Зеленскому договориться о поставках газа

По словам Медведчука, руководство компании ставит палки в колеса, не давая возможности договориться о поставках газа в страну.
Обновлено в 17:22
Культура

Умер заслуженный артист России Виктор Власов

Обновлено в 15:10
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Россия побила рекорд по числу долгожителей

Долгожителей в возрасте от 100 лет в России стало больше по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 20:11
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Суд отказался продлевать срок ареста счетов по делу Абызова

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Спикер парламента в Новой Зеландии нянчил ребенка прямо на заседании

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Кино

Кредиторы «Вия» добрались до Китая

К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.
Обновлено в 19:12
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Эксперт рассказал об уготованной Западом судьбе Украины

Донецкий социолог Евгений Копатько рассказал, какая судьба уготована Украине Западом. Об этом сообщает "ПолитНавигатор".
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