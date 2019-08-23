Армия и оружие
Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМДРБК вчера в 15:43
После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности под угрозой находится еще одно международное соглашение — договор об ограничении стратегических наступательных вооружений — СНВ-III. Об этом заявил и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на брифинге Совбеза.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:15, Ашберн
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области
Обновлено вчера в 22:58
Политика
Захарова сравнила идею США о покупке Гренландии с присоединением Крыма
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила идею президента США Дональда Трампа о покупке острова Гренландия с присоединением Крыма к России.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
Хельсинки пострадали от «тирании» Путина: Финские СМИ устроили «плач Ярославны» из-за визита президента России
После визита президента России Владимира Путина в Хельсинки финские СМИ устроили "плач Ярославны" по поводу того, какие "страдания" пришлось пережить жителям столицы Финляндии из-за "российского тирана".
Обновлено вчера в 16:51
Армия и оружие
В Челябинск пригнали самолет-разведчик
Самолет-разведчик Су-24МР пополнил парк авиатехники смешанного авиационного полка, дислоцирующегося в Челябинске, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Обновлено вчера в 09:48
Общество
На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин
Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Кличко заявил об «особом статусе» Севастополя
Севастополь наряду с Киевом обладает на Украине "особым статусом", заявил мэр столицы страны Виталий Кличко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Глава Иркутской области Левченко оставил Алашкевич в должности
Как только разразился скандал, она спешно ушла в отпуск, отметив только, что на отдыхе дождется итогов проверки, которую инициировал ее начальник, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия
В кузбасское село вызван ОМОН после массовой драки с цыганами
После массовой драки среди жителей кемеровского Подгорного, в село прибыли ОМОНовцы для контроля над ситуацией.
Обновлено вчера в 05:14
Политика
Песков не исключил, что Росреестр мог изменить данные Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Владимира Путина как объекта госохраны в документах на квартиру в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 09:48
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Гаджеты
В РФ выпущен бюджетный слайдер с дизайном легендарной Nokia 8800
Новый недорогой смартфон, который имеет дизайн легендарной Nokia 8800, выпустила компания Inoi.
Обновлено вчера в 15:27
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
Обновлено вчера в 18:31
Армия и оружие
Экипаж «Русских Витязей» выполнил пролет на скорости менее 80 км/час
Экипажи пилотажной группы «Русские Витязи» завершили подготовку к авиасалону МАКС-2019, выполнив квалификационные полеты.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Пятилетняя девочка три дня провела в лесу и выжила
Обновлено вчера в 00:50
Футбол
«Спартак» выделил гостевую квоту «Зениту» в 4 тысячи билетов
Болельщикам санкт-петербургского клуба красно-белые предоставили квоту в 4 236 билетов, минимальная стоимость одного составляет 1500 рублей.
Обновлено вчера в 14:12
Шоу-бизнес
Никита Ефремов и Мария Ивакова устроили дикие танцы на яхте
Никита Ефремов и Мария Ивакова, отдыхающие в Италии, устроили дикие танцы на яхте.
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Обновлено 20 августа в 22:05
Политика
Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву обменять Крым на место России в составе "Большой восьмерки".
Обновлено 21 августа в 20:14
Политика
Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено вчера в 10:02
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Локомотив» на турнире в Риге
«Ак Барс» одержал волевую победу над «Локомотивом» на Кубке Латвийской железной дороги — 4:2. Антон Ландер поразил ворота своего бывшего клуба.
Обновлено вчера в 15:01
Музыка
Данил Буранов рассказал о сотрудничестве с Лепсом
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета
Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.
Обновлено в 00:48
Общество
Цена полного комплекта вещей для школьника в Москве составляет около 10 тыс. рублей
Собрать московского школьника к 1 сентября в 2019 году может стоить родителям порядка 10 тыс. рублей, комплект включает в себя одежду, обувь, канцелярские принадлежности и рюкзак.
Обновлено в 00:18
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Здоровье
Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции
На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено вчера в 09:35
Политика
Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8
Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
Обновлено вчера в 23:26
Интернет
Россиянам разослали опасный вирус под видом данных об отпуске
Вирус AgentTesla способен отслеживать и собирать информацию жертвы, которую он вводит через клавиатуру, а также снимать скриншоты и извлекать данные учетных записей к программам.
Обновлено вчера в 09:47