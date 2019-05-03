Армия и оружие
Россия заявила о готовности поставлять Турции Су-57ТК Звезда вчера в 17:26
Россия уже согласовала документы, разрешающие экспорт российских истребителей пятого поколения Су-57, и готова к переговорам с Турцией.
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Турция может стать покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57
Эхо Москвывчера в 11:30
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Общество
Гидрометцентр рассказал, какая погода будет в Москве 9 мая
По прогнозам синоптиков, 9 мая в Москве ожидаются кратковременные осадки в виде дождей и теплая погода (21–26 градусов выше нуля).
Обновлено в 01:08
Происшествия
Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге
Обновлено вчера в 08:38
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби
В матче 35-го тура чемпионата Италии "Ювентус", досрочно ставший чемпионом страны, на поле домашнего стадиона в Турине сыграл вничью с "Торино" – 1:1. Гости довели беспроигрышную серию до семи игр – три победы, четыре ничьи.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Порошенко уволил начальника охраны президента
Действующий президент Украины Петр Порошенко снял Юрия Федорова с должности начальника службы безопасности президента.
Обновлено вчера в 16:29
Шоу-бизнес
Модель Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос
Звезда предстала перед публикой с новым цветом волос, что удивило поклонников.
Обновлено в 00:42
Общество
В Таиланде коронуют короля Раму Десятого
Фактически Рама Десятый взошел на престол зимой 2016 года – после смерти его отца, который правил королевством 70 лет.
Обновлено в 00:23
Шоу-бизнес
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Позже Бородина подтвердила, что самое страшное уже позади и Подъяпольский восстанавливается.
Обновлено вчера в 15:07
Хоккей
«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции НХЛ
"Каролина" выиграла серию второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у "Нью-Йорк Айлендерс" (4-0) и впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить паспорт РФ
Огромная очередь из желающих подать заявление на оформление паспорта гражданина РФ образовалась возле здания республиканской миграционной службы МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в пятницу, 3 мая.
Обновлено вчера в 04:17
Политика
Депутат Рады опубликовал видеообращение к Зеленскому
Украинский депутат Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 20:29
Энергетика
Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн
Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн гривен (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Общество
Артемий Лебедев рассказал о создании логотипа «Вконтакте»
Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что эскиз для логотипа социальной сети «ВКонтакте» нарисовал ее основатель Павел Дуров, который отказался от 403 других вариантов, придуманных дизайнерской студией господина Лебедева.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
AP: США упустили шанс на свержение Мадуро два года назад
Экс-сотрудник администрации президента США Дональда Трампа и близкий к Белому дому источник рассказали, что в мае 2017 года глава президентской гвардии и военной контрразведки Венесуэлы генерал Иван Эрнандес обратился к американским властям.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Авто
Renault Logan Stepway: все его достоинства и пара минусов
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВ
Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году.
Обновлено 02 мая в 09:53
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
Эксперт обвинил Трампа в желании разрушить договор СНВ-III
Американский эксперт по ядерному оружию Джон Вулфстал заявил, что президент США Дональд Трамп хочет в будущем разорвать договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).
Обновлено в 00:21
Футбол
Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу
Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.
Обновлено в 01:42
Общество
«Ну, у тебя же мужа нет», «Меня дети ждут»: Как жителей Уфы дискриминируют на работе по семейному положению
Объясняется ими это просто: «Ну у тебя же мужа и детей нет».
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Политолог заявил об утрате Коломойским влияния на Зеленского
Предприниматель Игорь Коломойский теряет влияние на избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:03
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться в майские праздники
Роспотребнадзор рекомендует готовить блюда в небольшом количестве и хранить их не более суток.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Крупный пожар в парке в Краснодаре ликвидировали
Обновлено вчера в 15:37
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
В Крыму отказали Зеленскому в его притязаниях на пентхаус
Избранный украинский президент Владимир Зеленский никогда не сможет попасть в свой элитный пентхаус в Крыму, поскольку условием для своего возвращения политик назвал вхождение полуострова в состав Украины, а этого никогда не случится, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено вчера в 12:49
Общество
Новый император Японии впервые обратился к народу
Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.
Обновлено вчера в 21:31