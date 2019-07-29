Россия готова к проведению полноформатных переговоров с Украиной по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения, заявил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько, комментируя украинские петиции о возобновлении авиасообщения между странами.

Россия заявила о готовности к переговорам с Украиной по авиасообщению

Футбол Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля Во вторник, 30 июля, нападающие швед Джордан Ларссон и немец Андре Шюррле пройдут медобследование в «Спартаке».

Культура Российского дирижера Гергиева освистали в Германии "Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.

Политика Трампа призвали ввести новые санкции против России Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.

Кино В новом фильме Мартина Скорсезе снимутся Де Ниро и Ди Каприо Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо примут участие в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», передаёт РИА Новости со ссылкой на Tusla World.

Политика Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.

Экономика Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.

Происшествия Заведено первое уголовное дело после митинга 27 июля Следственный комитет завел уголовное дело против участника несогласованного митинга за честные выборы в Мосгордуму 27 июля.

Политика В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.

Хоккей Никита Гусев станет игроком «Нью-Джерси» Российский нападающий Никита Гусев станет игроком команды НХЛ "Нью-Джерси", передает ТАСС.

Политика Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".

Культура Со 2 по 6 августа Нижний Новгород превратится в съемочную веб-площадку Со 2 по 6 августа в Нижнем Новгороде во второй раз пройдет единственный в России международный фестиваль веб-сериалов REALIST WEB FEST, организованный при поддержке Правительства Нижегородской области и Администрации города Нижнего Новгорода.

Шоу-бизнес Чулпан Хаматова опубликовала фото со старшей дочерью Ариной На актрисе надета жёлтая рубашка, на её наследнице - футболка такого же цвета.В комментариях поклонники отметили сходство матери и дочери.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Наука Международный эксперимент по поиску нейтрино в КБР начал набор данных Новый эксперимент "BEST" (Baksan Experiment on Sterile Transitions) на Баксанской нейтринной обсерватории (Кабардино-Балкария) Института ядерных исследований РАН по поиску нового типа частицы нейтрино начал набор данных, сообщил журналистам посетивший обсерваторию первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.

Политика Против Порошенко завели еще одно уголовное дело Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.

Наука Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.

Шоу-бизнес Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.

Экономика Росстат зафиксировал рост уровня бедности Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.

Армия и оружие В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.

Космос Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс» Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.

Общество Исследование показало нехватку токарей и слесарей в России В России наблюдается нехватка квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.

Политика Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.