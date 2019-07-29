Политика
Россия заявила о готовности к переговорам с Украиной по авиасообщениюRambler News Service 09:00
Россия готова к проведению полноформатных переговоров с Украиной по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения, заявил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько, комментируя украинские петиции о возобновлении авиасообщения между странами.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 17:51, Вашингтон
Футбол
Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке» 30 июля
Во вторник, 30 июля, нападающие швед Джордан Ларссон и немец Андре Шюррле пройдут медобследование в «Спартаке».
Обновлено в 15:31
Культура
Российского дирижера Гергиева освистали в Германии
"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено в 13:52
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Кино
В новом фильме Мартина Скорсезе снимутся Де Ниро и Ди Каприо
Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо примут участие в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», передаёт РИА Новости со ссылкой на Tusla World.
Обновлено в 16:30
Политика
Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым
Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
Обновлено в 10:28
Экономика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Заведено первое уголовное дело после митинга 27 июля
Следственный комитет завел уголовное дело против участника несогласованного митинга за честные выборы в Мосгордуму 27 июля.
Обновлено в 09:43
Политика
В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады
Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15
Хоккей
Никита Гусев станет игроком «Нью-Джерси»
Российский нападающий Никита Гусев станет игроком команды НХЛ "Нью-Джерси", передает ТАСС.
Обновлено в 15:51
Политика
Эсэсовцев с почестями перезахоронили на Украине
Во Львовской области со всеми почестями перезахоронили эсэсовцев, бойцов самой кровавой дивизии "Галичина".
Обновлено в 10:18
Культура
Со 2 по 6 августа Нижний Новгород превратится в съемочную веб-площадку
Со 2 по 6 августа в Нижнем Новгороде во второй раз пройдет единственный в России международный фестиваль веб-сериалов REALIST WEB FEST, организованный при поддержке Правительства Нижегородской области и Администрации города Нижнего Новгорода.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова опубликовала фото со старшей дочерью Ариной
На актрисе надета жёлтая рубашка, на её наследнице - футболка такого же цвета.В комментариях поклонники отметили сходство матери и дочери.
Обновлено в 12:35
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Наука
Международный эксперимент по поиску нейтрино в КБР начал набор данных
Новый эксперимент "BEST" (Baksan Experiment on Sterile Transitions) на Баксанской нейтринной обсерватории (Кабардино-Балкария) Института ядерных исследований РАН по поиску нового типа частицы нейтрино начал набор данных, сообщил журналистам посетивший обсерваторию первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.
Обновлено в 02:46
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Политика
Против Порошенко завели еще одно уголовное дело
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 16:26
Наука
Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд
Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Теннис
Павлюченкова проиграла Макхэйл на старте турнира в Вашингтоне
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес
Агент Михаила Галустяна опроверг слухи о разводе юмориста
Артиста заметили на борту самолета с неизвестной женщиной. В сети обсуждают слухи о возможном разводе Михаила Галустяна и его жены Виктории.
Обновлено в 13:12
Здоровье
Врачи придумали новый способ лечения сердца после инфаркта
Обновлено вчера в 19:53
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Росстат зафиксировал рост уровня бедности. Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,9 млн человек.
Обновлено в 13:27
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Общество
Исследование показало нехватку токарей и слесарей в России
В России наблюдается нехватка квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 06:08
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Политика
Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке
Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
Обновлено в 13:20