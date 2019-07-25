Армия и оружие

Россия завершила первый этап поставки С-400 в ТурциюТАСС 09:50

Россия завершила первый этап поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" в Турцию. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
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Завершён первый этап поставок ЗРК С-400 в Турцию

RT на русском13:29

Первый этап поставок С-400 в Турцию может завершиться 25 июля

Московский Комсомолец03:46

Завершился первый этап поставок российских С-400 в Турцию

РБК08:53

Россия завершила первый этап поставки С-400 в Турцию

ТАСС09:50

Россия завершила первый этап поставок С-400 в Турцию

РИА Новости09:26

Минобороны Турции сообщило о завершении поставок первой партии С-400

ФАН07:11

Первый этап поставок С-400 состоялся

Газета.Ru10:50
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