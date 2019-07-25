Армия и оружие
Россия завершила первый этап поставки С-400 в ТурциюТАСС 09:50
Россия завершила первый этап поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" в Турцию. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
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Политика
На курганского активиста составили протокол о неуважении к власти за песню про Путина
Пост с песней Жуков опубликовал «ВКонтакте» 20 февраля. Президент Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти в марте.
Обновлено в 10:26
Единоборства
Матиас отказался от гонорара за бой с Дадашевым
Обновлено в 14:22
Политика
Зеленский занялся пиратством: захвачен российский танкер
Задержанный при заходе в украинский порт российский танкер «Neyma», по версии спецслужбистов, скрывался под новым названием «Nika Spirit».
Обновлено в 08:15
Политика
МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск Игоря Егоровича Зайцева.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие
На крейсер «Аврора» назначен новый командир
Командиром дважды Краснознаменного ордена Октябрьской революции бронепалубного крейсера 1-го ранга Балтийского флота «Аврора» стал капитан 3 ранга Юрий Шишкарёв.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче МКЧ
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Наука
Потепление в XXI веке оказалось первым глобальным за две тысячи лет
Потепление в XXI веке оказалось первым крупнейшим за последние две тысячи лет на Земле, сообщает международная группа ученых на страницах издания Science Alert.
Обновлено в 13:30
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:03
Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Кино
Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
В интернете появился трейлер российского сериала "Чернобыль" производства Amalgama Studio.
Обновлено в 06:11
Авто
«Автотор» планирует построить новый завод в Калининграде
Калининградский «Автотор» намерен в 2020 году построить завод с производственной мощностью 50 тыс. легковых машин в год.
Обновлено в 02:31
Музыка
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Уголовное дело и обыски у оппозиции, по некоторым данным, связаны с призывами к уличным протестам
В действиях лидеров протеста власть увидела классический "оранжевый" сценарий, который, по ее мнению, грозит перекинуться на другие регионы, - передает телеканал.
Обновлено в 13:30
Кино
Микки Рурк за 300 тысяч долларов сыграет в фильме «Брат-3»
Бюджет фильма «Брат-3» составит миллион долларов. Что касается гонораров российских актеров, Стас предпочел не озвучивать суммы.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Происшествия
Следователи задержали главного судебного пристава Пермского края
Обновлено вчера в 14:16
Общество
Названы изменения в законодательстве России с 1 августа
С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Футбол
Сын легенды сборной Швеции может перейти в «Спартак»
Нападающий "Норрчепинга" Йордан Ларссон может перейти в московский "Спартак", сообщает Expressen.
Обновлено в 12:59
Экономика
«Магнит» во II квартале снизил чистую прибыль на 39,5%
Ритейлер "Магнит" во II квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 39,5% по сравнению с показателем за II квартал 2018 года, до 6,269 млрд рублей, сообщила компания.
Обновлено в 03:15
Политика
Украина готовится к прекращению поставок дизтоплива из России
Крупнейший импортер нефтепродуктов на Украине Wexler Group заявил, что с 1 августа прекратит поставку дизельного топлива из России из-за ввода пошлин и будет искать альтернативные источники импорта дизельного топлива.
Обновлено в 13:12
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Экономика
Кабмин утвердил выделение регионам субсидий
Правительство России по итогам заседания утвердило решения о выделении регионам федеральных средств на пенсии и лекарственное обеспечение, а также о направлении пострадавшей от паводка Иркутской области субсидий на компенсации сельхозпроизводителям и на ремонт мостов и дорог.
Обновлено в 06:50
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено в 13:41