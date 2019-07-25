Россия завершила первый этап поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" в Турцию. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Россия завершила первый этап поставки С-400 в Турцию

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