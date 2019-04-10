Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из БелоруссииГазета.Ru 05:10
Как отмечается, это связано с тем, что под видом продукции из Белоруссии в Россию может поставляться продукция из санкционных стран. Уточняется, что в Россельхознадзоре не исключают такой вероятности. "С 12 апреля запрещаем ввоз яблок и груш белорусского происхождения", - подтвердил Данкверт.
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Однако в прошлом году белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале.
— Сергей Данкверт, российский экономистТелеканал 360° 05:15
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Россельхознадзор может запретить ввоз в РФ шампиньонов и клубники из Белоруссии
Агентство Москва09:29
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