Россия запретит ввоз яблок и груш из БелоруссииГазета.Ru 05:10

Однако в прошлом году белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале.

Как отмечается, это связано с тем, что под видом продукции из Белоруссии в Россию может поставляться продукция из санкционных стран. Уточняется, что в Россельхознадзоре не исключают такой вероятности. "С 12 апреля запрещаем ввоз яблок и груш белорусского происхождения", - подтвердил Данкверт.

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Авто Первый тизер нового Bentley Flying Spur Как и купе Continental GT нынешнего поколения, седан Flying Spur переедет на новую «фольксвагеновскую» платформу MSB, уже нашедшую применение в конструкции Porsche Panamera.

Происшествия Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.

Наука Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.

Армия и оружие Российская армия покидает Алеппо Российские военнослужащие официально выведены из Телль-Рифъат, одного из ключевых городов на севере провинции Алеппо.

Политика Соперником Порошенко на выборах президента Украины стал Галкин Кроме того, есть билборды, на которых Галкин изображен вместе с Владимиром Зеленским, а также, где есть Зеленский и Путин.

Экономика Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.

Общество Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.

Политика В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Происшествия Титиева перевели в колонию-поселение Руководителя чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, который в марте был осужден за хранение наркотиков, перевели для отбытия наказания в колонию-поселение в чеченском Аргуне.

Общество В работе «Сбербанка Онлайн» снова произошел сбой В работе "Сбербанка Онлайн" снова произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Шоу-бизнес Принц Уильям решил засудить журнал, сообщивший о его неверности Адвокаты принца Уильяма сообщили, что он намерен подать в суд на журнал "In Touch", а также возможно на другие СМИ, которые опубликовали материалы о его изменах супруге Кейт Миддлтон.

Армия и оружие Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, проводивший разведку в районе села Сокольники.

Футбол Андрей Талалаев стал главным тренером «Химок» Руководство футбольного клуба "Химки" назначило на пост главного тренера команды Андрея Талалева.

Космос Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.

Политика Порошенко прибыл на стадион для сдачи анализов В среду украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского сдать анализы на НСК "Олимпийский", где их будут ожидать специалисты VADA.

Происшествия Помощника прокурора метрополитена Петербурга задержали за взятку Сотрудники ФСБ задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко.

Экономика Переход на низкооплачиваемую работу грозит миллионам россиян Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) провели исследование и выяснили, что примерно трем миллионам россиян грозит переход на низкооплачиваемую работу.

Происшествия В Ростове столкнулись два пассажирских автобуса В Ростове-на-Дону на улице Петрашевского у дома №34 произошло крупное ДТП с двумя пассажирскими автобусами.

Происшествия Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.

Экономика Фамил Садыгов избран членом правления «Газпрома» Совет директоров избрал с 15 апреля 2019 года Фамила Садыгова членом правления "Газпрома" сроком на 5 лет, сообщает эмитент.

Общество ФБК врет о выигранном иске против «Московского школьника» «Принятие заявленных истцом обеспечительных мер фактически повлечет удовлетворение иска до его рассмотрения по существу, что недопустимо», — рассказал источник в «Московском школьнике».

Политика Аксенов пообещал очередной административный террор Глава республики констатировал, что поручения выполняются только перед прибытием в муниципалитет правительства Крыма, а после отъезда «все выветривается».