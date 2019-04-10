Россия запретит ввоз яблок и груш из БелоруссииГазета.Ru 05:10

Однако в прошлом году белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале.

Как отмечается, это связано с тем, что под видом продукции из Белоруссии в Россию может поставляться продукция из санкционных стран. Уточняется, что в Россельхознадзоре не исключают такой вероятности. "С 12 апреля запрещаем ввоз яблок и груш белорусского происхождения", - подтвердил Данкверт.

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Общество ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.

Общество Сбербанк устранил сбой в работе приложения Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.

Политика Аваков выступил против решения Порошенко Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал против отставки главы Одесской области Максима Степанова, сообщает "Украинская правда".

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Финансы «Дыра» в капитале Роскомснаббанка составляет 7,4 млрд рублей Причиной отзыва лицензии в ЦБ ранее называли недобросовестные действия, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов — юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки «финансовой пирамиды».

Происшествия Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.

Происшествия Пожар в подмосковном центре саентологии потушили Подмосковные пожарные сумели потушить пламя в центре саентологии в Лосино-Петровском.

Общество Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Политика Эксперт оценил угрозы США наказать Египет за покупку Су-35 В американской администрации выразили надежду, что Египет оценит ситуацию и решит «не идти по этому пути, а пойти по пути поддержки и инвестиций со стороны Соединенных Штатов», «больше ориентироваться на Запад, на США».

Политика В Киеве Репина и Чайковского назвали украинскими культурными деятелями Министр культуры Украины Евгений Нищук причислил Илью Репина и Петра Чайковского к украинским культурным деятелям, сообщает Страна.Ua.

Политика В Кремле подтвердили встречу Путина и Медведчука В Кремле подтвердили факт встречи российского лидера Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком.

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.

Политика Партия Нетаньяху лидирует при подсчете голосов на выборах в Израиле Правая партия "Ликуд" во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует при подведении итогов парламентских выборов, которые прошли накануне в Израиле.

Спорт СБР хочет создать экспериментальную команду лыжников в биатлоне Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о желании сформировать экспериментальную команду, состоящую из спортсменов, занимающихся лыжным спортом.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Политика Украина расширила торговые санкции против России В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.

Происшествия В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв В МЧС уточнили, что взрыв произошел в квартире на 15-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Анатолия Мехренцева.

Авто Электроседан Infiniti раскрыли до премьеры В Сети опубликовали фотографии концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировая премьера которого состоится на автосалоне в Шанхае 16 апреля.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова заявила, что у них с Максимом Авериным платонические отношения В откровенной беседе с ведущим шоу Борисом Корчевниковым звезда сериала «Склифосовский» рассказала, почему решила развестись с Денисом Матросовым, а также призналась, что не планирует вновь идти под венец.

Происшествия В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.

Наука Обнаружен ключевой ген в передаче смертельной африканской сонной болезни Исследования профессора Калифорнийского университета могут привести к новым подходам к лечению африканской сонной болезни.