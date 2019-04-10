Политика
Россия запретила поставки груш и яблок из БелоруссииРЕН ТВ 08:22
Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки груш и яблок из Белоруссии. Как сообщается на сайте ведомства, ограничение начнет действовать с 12 апреля. Дата снятия запрета пока неизвестна.
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Однако в прошлом году белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале.
— Сергей Данкверт, российский экономистТелеканал 360° 05:15
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Россельхознадзор может запретить ввоз в РФ шампиньонов и клубники из Белоруссии
Агентство Москва09:29
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