Политика

Россия запретила поставки груш и яблок из БелоруссииРЕН ТВ 08:22

Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки груш и яблок из Белоруссии. Как сообщается на сайте ведомства, ограничение начнет действовать с 12 апреля. Дата снятия запрета пока неизвестна.
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Сергей Данкверт
Однако в прошлом году белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале.
— Сергей Данкверт, российский экономистТелеканал 360° 05:15

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Россельхознадзор может запретить ввоз в РФ шампиньонов и клубники из Белоруссии

Агентство Москва09:29

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии

РБК05:41

Россельхознадзор может запретить ввоз клубники и шампиньонов из Белоруссии

ТАСС07:15

Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии

Газета.Ru07:13

Россельхознадзор ограничит поставки яблок и груш из Белоруссии

RT на русском05:52

Эксперт рассказал о последствиях запрета ввоза яблок из Белоруссии

РИА Новости08:28

Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Белоруссии

Интерфакс05:16
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Происшествия

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Происшествия

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Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
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Армия и оружие

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Стало известно, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах

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Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
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Происшествия

Кокорин и Мамаев в день драки прогуляли почти 400 тысяч рублей

В заключение заседания в среду прокурор озвучил суммы, потраченные спортсменами и их друзьями в день, когда они стали участниками двух драк в центре Москвы.
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Политика

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Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Сергея Паращенко временно исполняющим обязанности председателя Одесской облгосадминистрации.
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Транспорт

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Обновлено в 09:59
Авто

Новый пикап Tiger 9 от JMC официально рассекречен до дебюта

В Сети появились официальные фотографии флагманского пикапа Tiger 9 от JMC.
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В Афганистане террористы сбили американский бомбардировщик B-52

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Судьба мятежных ДНР и ЛНР решена: Донбасс возвращается на Украину

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии.
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Хоккей

Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на ЧМ-2019

Бывший главный тренер «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо назначен главным тренером сборной Канады на предстоящий чемпионат мира, информирует официальный сайт сборной.
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Силуанов предложил в ближайшие годы не вводить надзор за самозанятыми

Вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил не распространять в ближайшие годы систему контроля и надзора на самозанятых, передает РБК.
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Политика

СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель

Обновлено в 13:08
Авто

Subaru тизером анонсировала новый Subaru Outback

Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
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Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак

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Джордж Мартин не прощается с «Игрой престолов»

Джордж Мартин не прощается с «Игрой престолов».
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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Вербовщика «Правого сектора» Пирожка арестовали до 8 июня

Мещанский районный суд до 8 июня арестовал гражданина Украины бывшего участника запрещенной в РФ украинской праворадикальной организации «Правый сектор» Игоря Пирожка, обвиняемого в экстремизме.
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Наука

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Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
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Общество

В Архангельске суд оштрафовал участников антимусорного митинга

Обновлено в 05:54
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Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

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Обновлено в 06:51
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