Политика

Россия запретит грузинским авиакомпаниям летать в страну с 8 июляМедиазона 22 июня в 10:39

Минтранс ожидает отчетов от грузинских компаний Georgian Airways и MyWay Airlines. Накануне, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить граждан страны в Грузию.
Читать в источнике
с чего всё началось
На сайте
 Минтранса сообщается, что причиной приостановки полетов является необходимость обеспечения достаточного уровня авиабезопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".
ТАСС22 июня в 10:18

Подробнее о событии

Главные новости за выходные 22–23 июня

Коммерсантъвчера в 12:01

Минтранс озвучил сумму грузинских долгов

РИА Новости22 июня в 20:02

Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию с 8 июля

ТАСС22 июня в 10:51

Что произошло за день: суббота, 22 июня

Интерфакс22 июня в 13:25

Минтранс назвал дату запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию

РБК22 июня в 10:57

Россия ужесточила запрет на прямые пассажирские перелёты из Грузии

RT на русском22 июня в 18:20

ВАЖНО: Грузинским авиакомпаниям запретят полёты в Россию, — Минтранс

Rusvesna.su22 июня в 10:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:57, Вашингтон

Грузинским авиакомпаниям запретят летать в Россию

GEORGIAinformвчера в 22:13

Россия потребовала должок от «гордой» Грузии

Вести.UZ22 июня в 14:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:57, Вашингтон
Политика

Президент Грузии призвала российских туристов приезжать в Грузию

Российские туристы любят Грузию и должны продолжать приезжать в страну, а политикам и руководителям следует решать проблемы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня в интервью телеканалу Euronews.
Обновлено 22 июня в 21:22
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Наука

В Якутии найден скелет мамонта с бивнями, обработанными древним человеком

Ученый считает, что современный человек не стал бы обрабатывать бивень в тундре, а привез бы его в охотничью избушку.
Обновлено в 01:39
Политика

Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России

Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников

Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Армия и оружие

МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология".
Обновлено в 01:22
Футбол

Роналду показал подписчикам, как проводит выходные на Лазурном берегу

Спортсмен отдыхает вместе с семьей Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", Криштиану Роналду показал подписчикам, как проводит выходные с семьей.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия

Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в Приамурье

Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в селе Каникурган Благовещенского района Амурской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации, размещенном в понедельник на странице в Instagram.
Обновлено вчера в 23:51
Политика

Мэр Челябинска подал в отставку

Обновлено в 00:50
Политика

Партия Эрдогана проиграла повторные выборы мэра Стамбула

Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Политика

Климкин назвал «разведкой боем» провальный визит Зеленского в Европу

Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал визит президента страны Владимира Зеленского в Европу. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 02:26
Футбол

«Барселона» не заинтересована в возвращении Дани Алвеса

Обновлено вчера в 17:16
Технологии

Эксперты предупредили о массовой кибератаке на российские компании

Злоумышленники организовали масштабную атаку на российские компании посредством писем, рассылаемых от лица крупных компаний, говорится в заявлении исследовательской компании Group IB.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Звезда «Дом-2» Инесса Шевчук готовится к беременности

Совсем недавно Инесса Шевчук рассказала подписчикам о желании стать мамой. Экс-участница «Дом-2» уже готовится к беременности.
Обновлено в 02:25
Общество

Радий Хабиров рассказал о спарринге со Стивеном Сигалом

Радий Хабиров рассказал своим подписчикам в соцсетях о спарринге со Стивеном Сигалом во время Всероссийского инвестиционного сабантуя в Сибае.
Обновлено в 00:34
Наука

Доказана возможность существования жизни в двумерных Вселенных

Ученые пока не могут дать ответ на вопрос, почему законы физики так хорошо приспособлены для существования жизни.
Обновлено 21 июня в 05:39
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к четырехдневной рабочей неделе

Ранее в ходе выступления на Международной конференции труда в Женеве 11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает перехода в будущем на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 01:14
Авто

В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона

Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
Музыка

Хореограф Загитовой извинился после обвинений в плагиате

Обновлено вчера в 14:27
Армия и оружие

Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»

Обновлено в 00:54
Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе высказалась о разводе с Кириллом Плетневым

Актриса Нино Нинидзе на днях побывала на шоу «APReel» на YouTube, где впервые прокомментировала свой развод с Кириллом Плетневым.
Обновлено в 02:18
Экономика

ФАС России инициировала реформу тарифов в плацкартных вагонах

Федеральная антимонопольная служба России предложила провести реформу тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах.
Обновлено в 02:35
Происшествия

В Кольцово приземлились пять самолетов, летевших в Тюмень

Обновлено вчера в 22:20
Экономика

Богатые при данных: кто сливает конфиденциальную информацию россиян

Иногда злоумышленники крадут данные, а иногда занимаются вымогательством, отметил ведущий аналитик отдела развития компании «Доктор Веб» Вячеслав Медведев.
Обновлено вчера в 17:01
Спорт

Сборная России проиграла Бразилии в матче волейбольной Лиги наций

Сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Бразилии в матче четвёртого этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 01:15
Авто

Появились первые фотографии внедорожника ГАЗ «Тигр Next»

Как пишут СМИ, ГАЗ «Тигр Next» будет представлен уже завтра в рамках выставки «Армия-2019». Последняя будет проходить в Подмосковье.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги дочери

«Наши первые шаги!», - подписала ролик знаменитость. Звезды отечественного шоу-бизнеса восхитились видео.
Обновлено вчера в 10:27
Происшествия

В Омске медведь откусил нетрезвому мужчине руку

Обновлено в 02:29
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное