Россия запретит грузинским авиакомпаниям летать в страну с 8 июляМедиазона 22 июня в 10:39

с чего всё началось

Минтранс ожидает отчетов от грузинских компаний Georgian Airways и MyWay Airlines. Накануне, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить граждан страны в Грузию.

Россия запретит грузинским авиакомпаниям летать в страну с 8 июля

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