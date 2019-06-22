Политика
Россия запретит грузинским авиакомпаниям летать в страну с 8 июляМедиазона 22 июня в 10:39
Минтранс ожидает отчетов от грузинских компаний Georgian Airways и MyWay Airlines. Накануне, 21 июня, президент Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить граждан страны в Грузию.
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с чего всё началось
На сайте Минтранса сообщается, что причиной приостановки полетов является необходимость обеспечения достаточного уровня авиабезопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".ТАСС22 июня в 10:18
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