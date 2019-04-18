Политика
Россия запретила ввозить украинскую обувь и одеждуКомсомольская правда 08:33
Россия расширила перечень украинских товаров, запрещенных к ввозу на территорию страны. Под запрет попала одежда, обувь, а также трубопрокатная продукция, канаты, сетки, крепежные изделия и другие товары.
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Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны — расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 07:08
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Авто
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Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией
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