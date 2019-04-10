Политика
Россия запретила ввоз яблок и груш из БелоруссииГазета.Ru 07:13
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии. Об этом в среду заявил руководитель надзорной службы Сергей Данкверт, сообщают белорусские СМИ. Как отмечается, это связано с тем, что под видом продукции из Белоруссии в Россию может поставляться продукция из санкционных стран.
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Однако в прошлом году белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале.
— Сергей Данкверт, российский экономистТелеканал 360° 05:15
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