Россия запретила ввоз яблок и груш из БелоруссииГазета.Ru 07:13

Однако в прошлом году белорусские коллеги нам заявляли, что отечественные яблоки и груши у них закончились еще в феврале.

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии. Об этом в среду заявил руководитель надзорной службы Сергей Данкверт, сообщают белорусские СМИ. Как отмечается, это связано с тем, что под видом продукции из Белоруссии в Россию может поставляться продукция из санкционных стран.

Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии

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