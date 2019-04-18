Россия запретила ввоз с Украины нескольких видов товаровМосква 24 вчера в 08:30

Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны — расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры.

Из одежды запрещены к ввозу костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские и для девочек. Ранее сообщалось, что Россия ввела запрет на экспорт на Украину российской нефти.

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Политика Зеленский прокомментировал запрет на поставки нефти из России Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире ток-шоу «Право на власть» прокомментировал запрет на экспорт нефти из России на Украину.

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Транспорт Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.

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