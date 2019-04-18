Политика
Россия запретила ввоз с Украины нескольких видов товаровМосква 24 08:30
Из одежды запрещены к ввозу костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские и для девочек. Ранее сообщалось, что Россия ввела запрет на экспорт на Украину российской нефти.
Читать в источнике
Оценить62
Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны — расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 07:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 22:30, Ашберн
Политика
В США опубликовали доклад Мюллера
Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.
Обновлено в 12:30
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Политика
Трамп посетит Японию с 25 по 28 мая
Американский лидер Дональд Трамп посетит Японию с государственным визитом с 25 по 28 мая.
Обновлено в 22:14
Наука
Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Наркоторговец хранил 110 тысяч доз кокаина на кладбище в Риме
Стражи порядка изъяли 110 тысяч расфасованных и готовых к продаже доз запрещенного вещества и пистолет, информирует Rai News 24.
Обновлено в 19:39
Общество
В Хомутово специалисты походили по газонам, чтобы заснять на них автомобили
На днях специалисты департамента общественной безопасности и контроля и представители отдела по управлению территорией посетили военный городок в Хомутово.
Обновлено в 17:58
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении
По ходатайству следствия столичный суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.
Обновлено в 13:03
Авто
В Россию приедет новый купе-кроссовер компании Geely
Как сообщает портал «АвтоВзгляд» с ссылкой на официальных представителей бренда Geely Group, в мае 2019 года на китайском рынке стартуют продажи нового кроссовера FY11.
Обновлено в 04:24
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе
Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Общество
Исследование выявило готовность россиян к сверхурочной работе
Как показало исследование, почти половина соискателей (47%) оценили заботу своих работодателей о них достаточно низко, наивысшую оценку дали лишь 5% респондентов.
Обновлено в 21:21
Общество
Роскачество определило лучшие марки кефира
Анализу подверглись 11 производителей. Кефир тестировали по 35 параметрам.
Обновлено в 01:23
Общество
Новый вагон купе покажут вживую на Рижском вокзале Москвы
«Двадцать третьего апреля на Рижском вокзале Москвы состоится презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования, выполненного в виде двухвагонного сцепа», - сообщили в РЖД.
Обновлено в 22:24
Культура
Подруга Цывиной назвала смерть актрисы внезапной и шокирующей
Смерть актрисы Ирины Цывиной стала ударом для родных и близких, заявила её подруга, артистка Ксения Хаирова в беседе с "360".
Обновлено в 11:31
Происшествия
Гранату в российское посольство в Греции бросили неизвестные анархисты
22 марта неизвестные бросили гранату в полицейскую будку возле российского посольства в Афинах. Инцидент произошел около 4 часов утра.
Обновлено в 13:34
Политика
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено в 20:18
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Политика
В Раде заявили о желании Порошенко стать премьер-министром Украины
Депутат Верховной рады Антон Геращенко в интервью радио «НВ» заявил, что украинский лидер Пётр Порошенко, «понимая, что он уже проиграл президентские выборы», наметил новый план, он «хочет быть премьер-министром Украины».
Обновлено в 20:46
Армия и оружие
Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара
Военная прокуратура Ливии в четверг выдала ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего наступающей на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА), сообщает правительство национального согласия страны на странице в фейсбуке.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:19
Политика
Премьер-министр и правительство Мали ушли в отставку
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта принял отставку правительства во главе с премьер-министром Сумейлу Бубейе Маигой.
Обновлено в 22:16
Наука
Стало известно, зачем лошадям копыта
Известно, что многие виды вымерших лошадей, живших в эпоху миоцена, имели три «пальца».
Обновлено в 07:32
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Политика
Пушков прокомментировал угрозу коллапса на Украине без нефти из России
Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление украинских политиков о возможном коллапсе экономики Украины без поставок российской нефти.
Обновлено в 21:47
Футбол
Стало известно, когда на стадионе «Динамо» будет готово поле
«Появились первые всходы, в начале мая планируем прошить поле и ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая», — сказал Лунтовский.
Обновлено в 06:36
Политика
МИД Сербии заявил о давлении за отказ вводить санкции против России
Вице-председатель правительства, глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что на страну продолжают оказывать давление из-за отказа присоединяться к санкциям против России.
Обновлено в 19:30
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Футбол
«Челси» снова обыграл «Славию» и вышел в полуфинал ЛЕ
В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Праге, английский клуб добился победы со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышел «Челси».
Обновлено в 16:51
Политика
ВОЗ призвала не принимать антибиотики «для профилактики»
В очень бедных странах, где нет водопроводной воды, чистой воды, иногда женщинам, которые должны родить, дают антибиотики.
Обновлено в 20:54