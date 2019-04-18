Политика
Россия запретила ввоз с Украины нескольких видов товаровМосква 24 08:30
Из одежды запрещены к ввозу костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские и для девочек. Ранее сообщалось, что Россия ввела запрет на экспорт на Украину российской нефти.
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Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны — расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 07:08
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