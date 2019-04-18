Политика
Россия запретила ввозить украинскую обувь и одеждуКомсомольская правда 08:33
Россия расширила перечень украинских товаров, запрещенных к ввозу на территорию страны. Под запрет попала одежда, обувь, а также трубопрокатная продукция, канаты, сетки, крепежные изделия и другие товары.
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Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны — расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 07:08
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Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Футбол
«Челси» снова обыграл «Славию» и вышел в полуфинал ЛЕ
В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Праге, английский клуб добился победы со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышел «Челси».
Обновлено в 16:51
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено в 06:36
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
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Футбол
«Арсенал» обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:55
Политика
Представители России пытались наладить связи с Трампом после выборов
По разным каналам Контакты налаживались через многочисленные каналы – как официальные (через посла России в США Сергея Кисляка), так и людьми, пытавшимися установить связи с американцами, которые не были непосредственно связаны с командой Трампа, но могли помочь выйти на новую администрацию с российскими предложениями об урегулировании отношений.
Обновлено в 15:32
Экономика
Меньше половины россиян причислили себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Сбербанк CIB».
Обновлено в 04:03
Космос
Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли
Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ
В Новосибирской области из-за травли ребенка с ВИЧ завели дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».
Обновлено в 08:00
Футбол
Жена Макеева опубликовала пост в поддержку Кокорина и Мамаева. Очень мощный текст
Светлана Макеева, жена защитника "Сочи" Евгения Макеева в своем Инстаграме поддержала нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.
Обновлено в 16:42
Кино
Актриса из «Облачного атласа» Майя-Лесия Нэйлор умерла в 16 лет
Британская актриса, звезда фильма «Облачный атлас» Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 04:01
Политика
Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено в 07:50
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Хоккеист Андрей Миронов опроверг роман с Анной Седоковой
Некоторое время назад Анна Седокова заявила, что состоит в отношениях с хоккеистом.
Обновлено в 16:00
Политика
Тимошенко по телефону попросили голосовать за Порошенко
Обновлено в 14:20
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
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Теннис
Шарапова снялась с турнира в Штутгарте
Российская теннисистка Мария Шарапова снялась с турнира в Штутгарте, который пройдет c 20 по 28 апреля.
Обновлено в 11:14
Политика
Зеленский не уверен, что ему удаться пожать Порошенко руку
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не уверен, получится ли у него пожать руку президенту Украины Петру Порошенко, обещавшему рубить коррупционерам руки.
Обновлено в 15:50
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие версии модели.
Обновлено в 10:21
Общество
Опрос показал, сколько россиян хотели бы жить в эпоху Сталина
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что в эпоху Иосифа Сталина хотели бы жить лишь пять процентов россиян.
Обновлено в 10:44
Авто
Электромобиль выиграл звание «Всемирный автомобиль года»
В этом году британцы закрепили успех, но на пьедестале впервые оказался автомобиль исключительно с электрическим двигателем, а в тройку лидеров, помимо Volvo S60/V60, вошел еще один электромобиль — Audi e-tron.
Обновлено в 16:32
Политика
Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»
Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49