Политика

Россия запретила ввоз с Украины нескольких видов товаровМосква 24 вчера в 08:30

Из одежды запрещены к ввозу костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты женские и для девочек. Ранее сообщалось, что Россия ввела запрет на экспорт на Украину российской нефти.
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Дмитрий Медведев
Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны — расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК вчера в 07:08

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В Минпромторге прокомментировали запрет на ввоз одежды с Украины

RT на русскомвчера в 08:10

Россия запретила ввозить с Украины бумагу, одежду и эмалированную посуду

Коммерсантъвчера в 07:17

Россия запретила импорт бумаги и картона с Украины

Известиявчера в 07:13

Эксперт: решение РФ о запрете экспорта с Украины негативно скажется на украинском бизнесе

ТАССвчера в 09:38

Правительство запретило ввоз фуфаек, бюстгальтеров и кастрюль с Украины

РБКвчера в 07:08

Правительство РФ опубликовало расширенный список запрещенных товаров с Украины

Интерфаксвчера в 06:58

Минпромторг не ждёт дефицита одежды в России из-за запрета поставок с Украины

Говорит Москвавчера в 07:59
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Общество

Дмитрия Быкова доставят на лечение в Москву из Уфы

Медики транспортируют писателя и публициста Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе, в федеральную клинику Москвы самолетом до конца 18 апреля.
Обновлено вчера в 09:30
Наука

Медики раскрыли главную причину старения

Происходящий с возрастом в организме человека процесс увеличения числа мутаций в соматических клетках является ключевым в старении и развитии рака.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия

Стая собак динго попыталась украсть младенца в Австралии

Одна из собак стаи динго проникла в трейлер отдыхавшей на природе австралийской семьи и попыталась выкрасть годовалого ребенка, передает телеканал ABC.
Обновлено вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына

Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03
Политика

Россия ввела запрет на поставки нефти на Украину

Россия остановила поставки нефти и нефтепродуктов на Украину. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает URa.ru.
Обновлено вчера в 07:17
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

В Москве задержали двоих мужчин со скелетом в сумке

На востоке Москвы задержали двоих мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета женщины, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по столице.
Обновлено вчера в 11:33
Общество

Активисты согласовывают с администрацией 5-тысячный митинг в Чите

Группа активистов направила администрации губернатора Забайкальского края уведомление о намерении провести протестный митинг на площади Ленина, не получив согласия на проведение акции на 400 человек.
Обновлено вчера в 23:35
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Происшествия

В Красноярском крае загорелась крыша жилой пятиэтажки

Кровля пятиэтажного дома загорелась в Канске (Красноярский край).
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой

Актер Владимир Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой.
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие

Франция отправит танки и военных к российским границам

Обновлено вчера в 19:10
Политика

ЕСПЧ обвинили в «замалчивании» вины Украины по делу MH17

По словам журналиста, немецкий юрист в области авиационного права Эльмар Гимулла, представляющий интересы родственников четырех жертв крушения самолета, еще в 2014 году подал иск в ЕСПЧ, возлагая вину за произошедшее на Киев и требуя многомиллионных компенсаций.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Зеленский назвал Путина своим врагом

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 04:15
Общество

Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой

Стоимость проекта оценивается в $20 млрд: $13 млрд пойдет непосредственно на разработку лайнера, $7 млрд – на создание системы постпродажного обслуживания и финансовые инструменты стимулирования продаж.
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия

В Северной Ирландии произошла стрельба

Один человек погиб в результате стрельбы, которая произошла в понедельник вечером в городе Крегган в провинции Ольстер в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 20:33
Наука

Ученые установили, какое давление снижать не нужно

Как сообщает ToDay News Ufa, в большинстве случаев лекарства не нужны при лечении гипертонии.
Обновлено вчера в 06:48
Футбол

Определились полуфиналисты Лиги Европы

Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:58
Политика

Порошенко созвал СНБО после решения суда по «Приватбанку»

Президент Украины Пётр Порошенко созвал Совет национальной безопасности и обороны страны после решения суда о незаконности национализации "Приватбанка".
Обновлено вчера в 13:26
Кино

Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет

В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.
Обновлено вчера в 03:32
Экономика

Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:16
Хоккей

«Сент-Луис» обыграл «Виннипег» и вышел вперед в серии

Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено вчера в 14:48
Наука

Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Общество

В середине следующей недели на Сахалин придет циклон

Прошедшую неделю на Сахалине три дня стояла очень тёплая погода.
Обновлено вчера в 23:48
Наука

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено вчера в 01:56
Общество

В России появятся частные кладбища, пишут СМИ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России заканчивает работу над новым законом "О похоронном деле", согласно которому в стране появятся частные кладбища, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
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Общество

У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

Обновлено вчера в 13:58
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером

Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 22:36
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