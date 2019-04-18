Россия запретила ввоз одежды и обуви с УкраиныRT на русском 06:57

Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны — расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры.

Правительство России опубликовало постановление о расширении запрета на ввоз ряда товаров с Украины и об ограничении вывоза. Под запрет о ввозе с Украины в Россию попали изделия из бумаги и картона, одежда и обувь, а также трубная продукция и бульдозеры.

Россия запретила ввоз одежды и обуви с Украины

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