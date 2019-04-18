Политика
Россия запретила ввоз одежды и обуви с УкраиныRT на русском 06:57
Правительство России опубликовало постановление о расширении запрета на ввоз ряда товаров с Украины и об ограничении вывоза. Под запрет о ввозе с Украины в Россию попали изделия из бумаги и картона, одежда и обувь, а также трубная продукция и бульдозеры.
Читать в источнике
Оценить62
Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны — расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 07:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 19:28, Ашберн
Политика
Зеленский заявил о прекращении бизнес-деятельности
Владимир Зеленский сообщил, что покидает студию «Квартал-95» и прекращает предпринимательскую деятельность, передает ТАСС.
Обновлено в 16:27
Общество
Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено в 13:45
Транспорт
Минтранс меняет систему подготовки водителей
Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов.
Обновлено в 18:39
Политика
Стала известна реакция Трампа на назначение Мюллера спецпрокурором
Президент США Дональд Трамп назвал назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому делу» концом своего президентства.
Обновлено в 16:44
Космос
Мощные частицы и буксирные приливы могут повлиять на внеземную жизнь
Ученые обнаружили, что гравитационное перетягивание каната, в котором планеты TRAPPIST-1 играют друг с другом, вызывает приливы на их поверхности, возможно, стимулируя вулканическую активность или согревая ледяные океаны на планетах, которые слишком холодны, чтобы поддерживать жизнь.
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Под санкции попало почти 30% товарооборота России и Украины
Глава Минэкономики Максим Орешкин оценил суммарный оборот товаров, попавших под введенные Россией санкции, почти в 30% общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году.
Обновлено в 13:36
Политика
Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд высоко оценила прошедшую в Москве встречу с российским лидером Владимиром Путиным, назвав ее "очень хорошей".
Обновлено в 11:48
Кино
Появился первый тизер сериала «Болотная тварь»
Обновлено в 03:43
Экономика
Реальные доходы россиян снизились на 2,3%
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).
Обновлено в 09:49
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Обновлено в 16:07
Кино
«Проект»: из 160 фильмов с господдержкой лишь 19 окупились в прокате
Фильму при бюджете в 1,5 млрд рублей в прокате удалось собрать лишь 537 млн рублей.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга
«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено в 14:53
Общество
У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей
Обновлено в 13:58
Политика
Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой
Актер Владимир Зеленский в случае победы на президентских выборах на Украине сможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев, а также получить дешевый газ и крупные инвестиции от России, если заключит сделку с Москвой.
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Наука
Технология редактуры генома добралась до США
Противоречивая и снискавшая крайне неоднозначную оценку учёных технология редактирования генов человека добралась и до американских медицинских центров.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
Актёра Брэдли Уэлша застрелили в Эдинбурге
Обновлено в 05:56
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев извинился за драку с пешеходом
Автомобиль футболиста задел пешехода, после чего Гулиев вышел из него и стал избивать гражданина США.
Обновлено в 10:56
Наука
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Происшествия
СК завел дело на сообщившего информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика
Следователи завели судебное производство на сообщившего информацию о статусе ВИЧ у 7-летнего мальчика, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 04:15
Авто
Mercedes GLS представлен официально
Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Пентагон создаст беспилотный флот для борьбы с Россией
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
В России объявили о выходе из ДРСМД ещё в начале 2018 года
Специалисты обращают внимание, в статье упоминается о том, что целый ряд стран имеет ракеты средней дальности, запрещённые ДРСМД, что может означать, что Россия достаточно давно владела информацией о том, что США и НАТО обладали запрещёнными ракетами, однако ключевым событием стали безосновательные обвинения в адрес России, что именно она нарушила договорённости.
Обновлено в 17:18
Политика
Парламент Греции потребовал репараций от Германии
Ранее выплатить крупные репарации от Германии потребовала Польша.
Обновлено в 07:39
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Кравчук оценил возможность «полномасштабной войны» Украины с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук полагает, что опасности "широкомасштабной российской агрессии" не существует.
Обновлено в 18:03