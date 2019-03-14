Россия запретила полеты Boeing 737 MaxГазета.Ru 06:21

с чего всё началось

Росавиация через средства авиационной связи разослала уведомления NOTAM для всех, кто летает, о том, что в воздушном пространстве РФ полеты самолетов этой модификации до особого указания запрещены.

Россия присоединилась к ним только 14 марта. О закрытии воздушного пространства объявил глава Росавиации Александр Нерадько.

Политика Брилева исключили из Общественного совета при Минобороны Телеведущего Сергея Брилева исключили из Общественного совета при Министерстве обороны России.

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Экономика Reuters оценил вложения «Роснефти» в Венесуэлу в $9 млрд «Роснефть» вложила около $9 млрд в проекты в Венесуэле начиная с 2010 года, однако пока так и не достигла уровня безубыточности, подсчитал Reuters на основе годовых отчетов компании и внутренних документов в период с 2012 по 2015 год.

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Политика Глава Сбербанка Герман Греф назвал главную проблему России Глава крупнейшего российского банка — Сбербанка — Герман Греф назвал главную проблему России.

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Политика Путин на закрытой встрече обсудил вопрос о защите прав бизнесменов Банкир Андрей Костин рассказал, что на встрече главы государства с бизнесменами был поднят вопрос о судебных исках, с которым сталкиваются бизнесмены и о защите прав предпринимателей.

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Кино «Гурвинек» вернется в прокат 16 марта Российско-чешский мультфильм «Гурвинек», которому большинство кинотеатров России устроили бойкот, вернется в прокат 16 марта.

Политика В интересах Киева признать Крым российским, заявил французский политик Украина должна быть заинтересована в том, чтобы изменить свою политику в отношении России и признать возвращение Крыма в состав РФ, считает президент ассоциации "Франко-российский диалог", кандидат на выборах в Европарламент Тьерри Мариани.