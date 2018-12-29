Политика
Россия запретила импорт ряда украинских товаров
Россия запретила импорт ряда украинских товаровРИА Новости05:45
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию. "Это — ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины", — говорится в сообщении премьер-министра в Twitter.
РИА Новости05:45
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Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление.
— Дмитрий Медведев, российский политикГазета.Ru 05:36
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