Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление.

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию. "Это — ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины", — говорится в сообщении премьер-министра в Twitter.

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