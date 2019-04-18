Политика
Россия запретила экспортировать нефть на УкраинуРоссийская газета 06:52
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
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Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн.
— Дмитрий Медведев, российский политикВести.Финанс 05:45
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