Россия запретила экспортировать нефть на УкраинуРоссийская газета 06:52

Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн.

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.

Здоровье Диетолог рассказала о пользе и вреде кефира Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, кому и в каком количестве необходимо употреблять кефир.

Здоровье Свердловские хирург и терапевт стали лучшими в России Елена Бессонова стала одной из трех победителей в номинации «Лучший терапевт». Награду ей вручил замминистра здравоохранения РФ.

Экономика Forbes опубликовал рейтинг богатейших бизнесменов России Российская редакция журнала Forbes опубликовала рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.

Происшествия Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба.

Политика В Польше рассказали о предложении Орбана «разделить» земли Украины Член польской партии «Гражданская платформа» Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время кризиса на Украине якобы предлагал польской стороне «разделить» украинские земли.

Политика Парламент Греции требует от Германии репараций Большинство членов парламента Греции проголосовали за принятие предложения к правительству страны о начале переговоров с Германией по выплате Афинам репараций за ущерб, нанесенный во время Первой и Второй мировых войн.

Финансы ЦБ заявил об остановке тренда на девалютизацию вкладов В России приостановился тренд на девалютизацию депозитов, на 1 апреля доля вкладов в валюте составила 21,5%, сообщила заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева.

Политика Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.

Происшествия Страшное ДТП в районе села Кафтанчиково: три человека погибли Как сообщил редакции tvtomsk.ru представитель ГИБДД, по предварительным данным, в аварии погибли три человека.

Политика Захарова назвала мифом изоляцию Крыма Несколько иностранных гостей форума посетовали, что после возвращения Крыма в состав РФ консульства европейских государтв в Крыму были закрыты, и это затрудняет общение представителей национальных диаспор полуострова со своими соотечественниками за рубежом, а также усложняет поездки в Европу.

Политика Захарова прокомментировала возможность силовой акции США в Венесуэле Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в ходе брифинга возможность силовой акции со стороны США в Венесуэле.

Происшествия Задержали пенсионерку, которая насиловала девочку в Петербурге В Краснодаре задержали пенсионерку, которая несколько лет насиловала девочку в Санкт-Петербурге, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Санкт-Петербурга 18 апреля.

Авто Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.

Происшествия Александр Шестун пережил остановку сердца Во время следственных действий у бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна произошла остановка сердца.

Футбол «Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКА Московский клуб сообщил, что продал все билеты на матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Политика Путин назвал отсутствие контактов с руководством Эстонии ненормальным Президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в Москве назвал ненормальной ситуацию, при которой отсутствуют контакты между официальными лицами соседних стран.

Политика Медведев: некоторые россияне просто выживают В среду, 17 апреля, премьер Дмитрий Медведев рассказал в Госдуме об итогах работы своего кабинета в 2018 году.

Политика Песков счел публикацию доклада Мюллера неинтересной Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не наблюдают за ситуацией с докладом спецпрокурора Роберта Мюллера, который должен быть обнародован в четверг, 18 апреля.

Политика В ОАК сообщили про отсрочку выпуска Sukhoi Superjet 75 Запуск нового самолета в производство отложили из-за необходимости сконцентрировать все силы на выпуске отечественных комплектующих для самолетов, которые уже поставляются на рынок.

Футбол «Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.

Экономика Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.

Политика Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине По данным агентства, около 72% опрошенных намерены поддержать Зеленского на выборах.

Футбол Семак оценил состояние «Зенита» перед матчем с «Краснодаром» Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».