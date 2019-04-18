Политика
Россия запретила экспорт нефти на УкраинуИзвестия вчера в 05:25
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
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Россия ввела торговые ограничения в отношениях с Украиной. Об этом сообщил Дмитрий Медведев
Эхо Москвывчера в 09:04
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Политика
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Жене Мамаева разрешили свидание с мужем
Алана Мамаева, жена Павла Мамаева, сообщила, что ей разрешили свидание с футболистом.
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Хоккей
Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
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Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей
Социальная сеть «ВКонтакте» в честь премьеры фильма «Мстители: Финал» проведет флешмоб «Щелчок Таноса» и заблокирует страницы каждого второго его участника на 15 минут.
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Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»
«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
Авто
Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC получил специальную версию
Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC получил специальную версию под названием 1886.
Обновлено в 10:26
Космос
РКК «Энергия» рассказала о создании первой в истории космической станции
Первая в мире орбитальная станция "Салют" была разработана фактически за год, изначально она должна была носить название "Заря", говорится в материалах, опубликованных Ракетно-космической корпорацией "Энергия" на своем сайте в честь 48-й годовщины запуска станции.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес
Названа предварительная причина смерти актрисы Ирины Цывиной
Официальная причина смерти советской, российской актрисы, последней жены актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной, внезапно скончавшейся в возрасте 55 лет, еще не озвучена.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Десятки домов сгорели в Забайкалье
В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Космос
«Роскосмос» создаст спутник для удаления космического мусора с орбиты
Дочерние предприятия государственной российской корпорации "Роскосмос" разрабатывают концепцию спутника для бесконтактного удаления с геостационарной орбиты космического мусора.
Обновлено в 10:12
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Политика
США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу
США призывают все страны поступать по примеру Мальты, без объяснения причин отказавшей в пролёте через своё воздушное пространство российским самолетам, следовавшим в Венесуэлу, заявила 19 апреля официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:44
Общество
Медвежонка предложили усыпить за дружелюбие к людям
Медвежонка из Калифорнии могут усыпить. Причина — он стал слишком дружелюбным к лыжникам и сноубордистам.
Обновлено в 08:51
Политика
Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС
Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
Обновлено в 08:42
Здоровье
Лекарство на основе амиодарона вернулось в российские аптеки
Лекарственный препарат от аритмии на основе действующего вещества амиодарон, исчезнувший некоторое время назад, - вернулся в российские аптеки, о чем уведомил Росздравнадзор.
Обновлено в 08:22
Теннис
Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Авто
Легендарному седану ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет
Сегодня исполняется ровно 49 лет со дня выпуска первого серийного автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули» с главного конвейера Волжского автозавода.
Обновлено в 00:20
Общество
Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов
На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
Обновлено в 10:08
Транспорт
ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено в 10:18
Наука
В глубинах Индийского океана обнаружили неизвестное существо
Британские исследователи, решившие изучить глубоководную фауну Индийского океана, засняли на пленку неизвестного обитателя глубин, внешне похожего на стебельчатую асцидию, но, вероятнее всего, речь идет о совершенно новом виде.
Обновлено вчера в 10:57
Технологии
Instagram может скрыть количество лайков под постом
Обновлено в 01:38
Политика
Медведчук призвал Зеленского заключить сделку с Россией
Политик считает, что новый украинский президент должен заключить с Россией сделку, что поможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев.
Обновлено в 02:21