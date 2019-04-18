Политика

Россия запретила экспорт нефти на УкраинуИзвестия вчера в 05:25

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Санкции Украины: желание «не отстать в гонке» от западных кураторов

REGNUM08:31

Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

RT на русскомвчера в 10:42

Эксперт: решение РФ о запрете экспорта с Украины негативно скажется на украинском бизнесе

ТАССвчера в 09:38

Правительство России запретило экспорт нефти на Украину

РИА Новостивчера в 09:54

Москва ответила Киеву

Коммерсантъвчера в 08:55

Россия за три дня до выборов ужесточила санкции в отношении Украины

РБКвчера в 05:48

Россия ввела торговые ограничения в отношениях с Украиной. Об этом сообщил Дмитрий Медведев

Эхо Москвывчера в 09:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Политика

Порошенко и Зеленский прибыли на дебаты в «Олимпийский»

Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Елена Малышева показала уникальные кадры с Юлией Началовой

Обновлено в 09:56
Футбол

Жене Мамаева разрешили свидание с мужем

Алана Мамаева, жена Павла Мамаева, сообщила, что ей разрешили свидание с футболистом.
Обновлено в 11:39
Хоккей

Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Кино

«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей

Социальная сеть «ВКонтакте» в честь премьеры фильма «Мстители: Финал» проведет флешмоб «Щелчок Таноса» и заблокирует страницы каждого второго его участника на 15 минут.
Обновлено в 10:39
Политика

Президент Эстонии высоко оценила встречу с Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее встреча с российским коллегой Владимиром Путиным прошла «очень хорошо».
Обновлено вчера в 17:23
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
Политика

Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»

«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
Политика

В Киеве полицейские разобрали сцену команды Порошенко на стадионе

Обновлено в 11:27
Авто

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC получил специальную версию

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC получил специальную версию под названием 1886.
Обновлено в 10:26
Космос

РКК «Энергия» рассказала о создании первой в истории космической станции

Первая в мире орбитальная станция "Салют" была разработана фактически за год, изначально она должна была носить название "Заря", говорится в материалах, опубликованных Ракетно-космической корпорацией "Энергия" на своем сайте в честь 48-й годовщины запуска станции.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Названа предварительная причина смерти актрисы Ирины Цывиной

Официальная причина смерти советской, российской актрисы, последней жены актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной, внезапно скончавшейся в возрасте 55 лет, еще не озвучена.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Десятки домов сгорели в Забайкалье

В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Космос

«Роскосмос» создаст спутник для удаления космического мусора с орбиты

Дочерние предприятия государственной российской корпорации "Роскосмос" разрабатывают концепцию спутника для бесконтактного удаления с геостационарной орбиты космического мусора.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Депутата украинской Рады Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 09:20
Авто

Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana

Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21
Политика

США призвали все страны не пропускать российские самолеты в Венесуэлу

США призывают все страны поступать по примеру Мальты, без объяснения причин отказавшей в пролёте через своё воздушное пространство российским самолетам, следовавшим в Венесуэлу, заявила 19 апреля официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:44
Общество

Медвежонка предложили усыпить за дружелюбие к людям

Медвежонка из Калифорнии могут усыпить. Причина — он стал слишком дружелюбным к лыжникам и сноубордистам.
Обновлено в 08:51
Политика

Бабич опроверг слова Лукашенко о стоимости БелАЭС

Посол России в Белоруссии Михаил Бабич опроверг слова президента республики Александра Лукашенко о стоимости строительства первой в стране АЭС.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Большой десантный корабль «Цезарь Куников» сломался во время учений

Обновлено в 06:42
Здоровье

Лекарство на основе амиодарона вернулось в российские аптеки

Лекарственный препарат от аритмии на основе действующего вещества амиодарон, исчезнувший некоторое время назад, - вернулся в российские аптеки, о чем уведомил Росздравнадзор.
Обновлено в 08:22
Теннис

Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Авто

Легендарному седану ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет

Сегодня исполняется ровно 49 лет со дня выпуска первого серийного автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули» с главного конвейера Волжского автозавода.
Обновлено в 00:20
Общество

Синоптики пообещали в Москве потепление до +25 градусов

На следующей неделе в Москву придет летняя погода — столбики термометров будут доходить до +25 градусов.
Обновлено в 10:08
Транспорт

ФАС проверит рост цен на проезд в автобусах

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев поручил региональным управлениям службы проверить возможные факты роста стоимости проезда в автобусах на городских и межмуниципальных маршрутах, сообщает ведомство.
Обновлено в 10:18
Наука

В глубинах Индийского океана обнаружили неизвестное существо

Британские исследователи, решившие изучить глубоководную фауну Индийского океана, засняли на пленку неизвестного обитателя глубин, внешне похожего на стебельчатую асцидию, но, вероятнее всего, речь идет о совершенно новом виде.
Обновлено вчера в 10:57
Технологии

Instagram может скрыть количество лайков под постом

Обновлено в 01:38
Политика

Медведчук призвал Зеленского заключить сделку с Россией

Политик считает, что новый украинский президент должен заключить с Россией сделку, что поможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев.
Обновлено в 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное