Политика
Россия запретила экспорт нефти на УкраинуИзвестия вчера в 05:25
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
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Происшествия
Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер
В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Экономика
«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России
Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
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В Epic Games Store начали бесплатно раздавать Transistor
Обновлено в 03:00
Происшествия
Задержан совладелец банка «Югра» Алексей Хотин
Мажоритарный акционер, совладелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у банка, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Обновлено в 05:15
Экономика
«Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год
Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.
Обновлено в 10:10
Политика
Кальюлайд пригласила Путина посетить Эстонию в следующем году
Пресс-секретарь сообщил, что эстонская сторона проявляет "определенную гибкость" в вопросе перехода русских школ на эстонский язык Керсти Кальюлайд также сообщила, что пригласила Владимира Путина посетить Эстонию в следующем году.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Режим ЧС объявлен в Забайкалье из-за пожаров
В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за степных пожаров. В селах на юге региона сгорели около 40 жилых домов.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Мать новокузнецкого активиста осудили за «ушиб ногтем» полицейского
По версии следствия, Ольга Гяммер применила насилие к полицейскому, когда защищала активистку Милу Земцову в день акции против политики федеральных властей 9 сентября 2018 года.
Обновлено в 05:42
Политика
Опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве»
Генеральный прокурор США Уильям Барр в четверг, 18 апреля, обнародовал незначительно отцензурированную версию доклада по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, посвящённого «российскому вмешательству» в выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
На Украине намерены провести новые испытания ракеты «Нептун»
На Украине заявили о планах провести в мае текущего года новые испытания ракеты «Нептун».
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля
Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Врачи дают положительный прогноз по состоянию здоровья писателя Быкова
Interfax-Russia.ru - Врачи дают благоприятный прогноз в лечении писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе в минувший вторник, сообщил "Интерфаксу" председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 08:42
Здоровье
Лекарство на основе амиодарона вернулось в российские аптеки
Лекарственный препарат от аритмии на основе действующего вещества амиодарон, исчезнувший некоторое время назад, - вернулся в российские аптеки, о чем уведомил Росздравнадзор.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Шесть кораблей НАТО вошли в польскую Гдыню
Шесть кораблей 1-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли в порт города Гдыня на севере Польши.
Обновлено в 08:23
Экономика
Опубликован годовой доход главы Центробанка за 2018 год
Обновлено в 09:54
Политика
Порошенко не поверил в способность Зеленского «иметь дело с Путиным»
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко заявил об опасности "реванша" и превращения страны в "сателлит Российской Империи" в случае победы его конкурента Владимира Зеленского на выборах.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Франция отправит военных и танки к границам России
Обновлено в 00:48
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Хоккей
Овечкин вышел на 26-е место по голам в Кубке Стэнли и догнал Малкина
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в ворота "Каролины" в первом раунде плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
Обновлено в 04:52
Футбол
Лионель Месси назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Обновлено в 07:05
Спорт
Российский паралимпиец признался в употреблении марихуаны
Российский парасноубордист Евгений Стафеев дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:37
Политика
Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17
Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Опубликовано новое видео с нападением российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в «Кофемании».
Обновлено в 07:34
Экономика
Суд в Киеве принял новое решение по Приватбанку в пользу Коломойского
Коломойскому принадлежало более 41% акций Приватбанка. Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года.
Обновлено в 10:19
Спорт
Дуэт российских синхронисток победил на этапе Мировой серии в Казани
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли программу среди дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани.
Обновлено в 09:13
Экономика
Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией
Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16