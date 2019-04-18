Политика

Россия запретила экспорт нефти на УкраинуИзвестия вчера в 05:25

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Санкции Украины: желание «не отстать в гонке» от западных кураторов

REGNUM08:31

История введения контрсанкций России в отношении Украины

ТАССвчера в 06:29

Москва ответила Киеву

Коммерсантъвчера в 08:55

Правительство России запретило экспорт нефти на Украину

РИА Новостивчера в 09:54

Россия за три дня до выборов ужесточила санкции в отношении Украины

РБКвчера в 05:48

Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

RT на русскомвчера в 10:42

Россия расширила санкции против Украины

Эхо Москвывчера в 07:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Происшествия

Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Экономика

«Роснефть» требует запретить информагентство Reuters в России

Ранее Reuters рассказало о схеме с участием российской компании, которую, по данным информагентства, используют власти Венесуэлы для обхода санкций США.
Обновлено в 09:37
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
Игры

В Epic Games Store начали бесплатно раздавать Transistor

Обновлено в 03:00
Происшествия

Задержан совладелец банка «Югра» Алексей Хотин

Мажоритарный акционер, совладелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у банка, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Обновлено в 05:15
Общество

В Казани проверяют информацию об отмывании котлет в школьной столовой

Обновлено в 05:39
Экономика

«Газпром нефть» может вдвое увеличить дивиденды за 2018 год

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить выплату дивидендов за 2018 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию (около 142,2 млрд руб.), говорится в материалах компании.
Обновлено в 10:10
Политика

Кальюлайд пригласила Путина посетить Эстонию в следующем году

Пресс-секретарь сообщил, что эстонская сторона проявляет "определенную гибкость" в вопросе перехода русских школ на эстонский язык Керсти Кальюлайд также сообщила, что пригласила Владимира Путина посетить Эстонию в следующем году.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Режим ЧС объявлен в Забайкалье из-за пожаров

В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за степных пожаров. В селах на юге региона сгорели около 40 жилых домов.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Мать новокузнецкого активиста осудили за «ушиб ногтем» полицейского

По версии следствия, Ольга Гяммер применила насилие к полицейскому, когда защищала активистку Милу Земцову в день акции против политики федеральных властей 9 сентября 2018 года.
Обновлено в 05:42
Политика

Опубликован доклад Мюллера о «российском вмешательстве»

Генеральный прокурор США Уильям Барр в четверг, 18 апреля, обнародовал незначительно отцензурированную версию доклада по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, посвящённого «российскому вмешательству» в выборы 2016 года.
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие

На Украине намерены провести новые испытания ракеты «Нептун»

На Украине заявили о планах провести в мае текущего года новые испытания ракеты «Нептун».
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля

Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Шоу-бизнес

Врачи дают положительный прогноз по состоянию здоровья писателя Быкова

Interfax-Russia.ru - Врачи дают благоприятный прогноз в лечении писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе в минувший вторник, сообщил "Интерфаксу" председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 08:42
Здоровье

Лекарство на основе амиодарона вернулось в российские аптеки

Лекарственный препарат от аритмии на основе действующего вещества амиодарон, исчезнувший некоторое время назад, - вернулся в российские аптеки, о чем уведомил Росздравнадзор.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

Шесть кораблей НАТО вошли в польскую Гдыню

Шесть кораблей 1-й постоянной военно-морской группы НАТО вошли в порт города Гдыня на севере Польши.
Обновлено в 08:23
Экономика

Опубликован годовой доход главы Центробанка за 2018 год

Обновлено в 09:54
Политика

Порошенко не поверил в способность Зеленского «иметь дело с Путиным»

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко заявил об опасности "реванша" и превращения страны в "сателлит Российской Империи" в случае победы его конкурента Владимира Зеленского на выборах.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Франция отправит военных и танки к границам России

Обновлено в 00:48
Происшествия

Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ

Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Хоккей

Овечкин вышел на 26-е место по голам в Кубке Стэнли и догнал Малкина

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в ворота "Каролины" в первом раунде плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»

Обновлено в 04:52
Футбол

Лионель Месси назван лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Обновлено в 07:05
Спорт

Российский паралимпиец признался в употреблении марихуаны

Российский парасноубордист Евгений Стафеев дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:37
Политика

Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17

Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Опубликовано новое видео с нападением российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в «Кофемании».
Обновлено в 07:34
Экономика

Суд в Киеве принял новое решение по Приватбанку в пользу Коломойского

Коломойскому принадлежало более 41% акций Приватбанка. Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года.
Обновлено в 10:19
Спорт

Дуэт российских синхронисток победил на этапе Мировой серии в Казани

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли программу среди дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Депутата украинской Рады Найема облили фекалиями в Одессе

Обновлено в 09:20
Экономика

Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией

Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное