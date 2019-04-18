Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефтиПолитическая Экспертиза 06:36

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную. Вывоз «черного золота» с 1 июня будет осуществляться только через отдельные разрешения.
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Дмитрий Медведев
Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн.
— Дмитрий Медведев, российский политикВести.Финанс 05:45

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