Политика
Россия запретила экспортировать нефть на УкраинуРоссийская газета вчера в 06:52
Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
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Общество
У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда
Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе
Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Политика
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
Граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом (сюда относится и Россия), будут платить за визу по новым правилам 40 евро вместо 35.
Обновлено в 06:00
Авто
Все модификации Renault Arkana для России полностью рассекречены
В базе Росстандарта появился полноценный сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на модель Renault Arkana.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия
Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Интернет
Instagram может отказаться от лайков
Обновлено в 08:31
Политика
Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.
Обновлено в 08:41
Общество
Писатель Дмитрий Быков доставлен в московскую клинику из Уфы
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Общество
Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света
В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Президент Италии рассказал о «двойном подходе» в отношениях с Россией
Италия традиционно связывает отмену санкций в отношении РФ с необходимостью выполнения минских договоренностей по востоку Украины, не признавая на официальном уровне включение Крыма в состав РФ.
Обновлено в 07:49
Экономика
Молока, картофеля и соли не хватает в России
Доктрина продовольственной безопасности была принята в 2010 году, и ее действие продлится до 2020 года.
Обновлено в 04:28
Игры
Инсайдеры: новый Xbox будет мощнее PlayStation 5
Журналист Эйнсли Боуден сообщил в личном твиттере, что следующий Xbox будет мощнее недавно представленной PlayStation 5. В посте он говорит, что опубликованные на днях характеристики и возможности новой консоли Sony оказались выше ожиданий «многих», однако, по данным многочисленных источников журналиста, Xbox под кодовым названием Anaconda будет ещё более продвинутым.
Обновлено в 07:48
Политика
Порошенко вышел к сторонникам на Майдане
Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на площадь Независимости в Киеве, где выступил перед своими сторонниками.
Обновлено в 09:00
Политика
Правительство Калмыкии ушло в отставку
Правительство Калмыкии в пятницу ушло в отставку в связи со сменой главы региона, врио председателя кабмина стал зампред Боова Бадмаев, следует из указов на сайте главы Калмыкии.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Светлаков получил неожиданный удар от мужа Бородиной
Супруг Ксении Бородиной набросился на шоумена Сергея Светлакова. Курбан Омаров обвинил артиста в зависти.
Обновлено в 08:06
Политика
Медведчук объяснил Зеленскому выгоду сделки с Россией
В течение нескольких месяцев Владимир Зеленский, в случае победы на выборах, сможет восстановить контроль над Донбассом, получить дешевый газ и российские инвестиции, если пойдет на сделку с Москвой.
Обновлено в 05:00
Политика
Порошенко пошел ва-банк: в центре Киева согнали новый «Майдан»
В отчаянной попытке удержаться у власти Петр Порошенко мобилизовал свой административный ресурс и согнал в центр Киева внушительную массовку.
Обновлено в 08:28
Политика
Кремль подтвердил передачу Вашингтону инициативы по безопасности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва передавала Вашингтону инициативы по стратегической безопасности и стабильности, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:37
Экономика
Акции Zoom Technologies подскочили на 54 000% из-за ошибки инвесторов
Причиной резкого роста стоимости акций малоизвестной компании стала ошибка инвесторов, которые перепутали Zoom Technologies с сервисом видеоконференций для бизнеса Zoom Video Communications.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Сергей Бодров открыл в Оксане Акиньшиной кинозвезду
Сергей Бодров открыл в ней звезду, а Сергей Шнуров – женщину. Акиньшина росла в «лихие»90-е, отразившиеся на ее характере.
Обновлено в 07:40
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Бойцы европейской армии влюблялись, создавали семьи и заводили детей с жительницами Ближнего Востока.
Обновлено в 06:25
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей
Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Культура
Норкин прервал молчание и высказался о своем самочувствии
Ранее друг Андрея Норкина, один из авторов единого учебника по истории России Евгений Спицын рассказал, что в конце этой недели должна состояться встреча телеведущего с руководством НТВ, после которой станет понятно, вернется ли Норкин в свою программу.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
Миллионы бутылок вина уничтожил пожар в Бордо
В результате пожара во французском городе Бордо оказались уничтожены не менее 2 млн бутылок вина, сообщает The Local.
Обновлено в 07:28