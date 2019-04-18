Политика

Россия запретила экспортировать нефть на УкраинуРоссийская газета вчера в 06:52

Ранее глава кабмина на заседании правительства сообщил об ответных мерах в отношении Украины, которая пошла на очередные запреты для российских товаров.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Санкции Украины: желание «не отстать в гонке» от западных кураторов

REGNUM08:31

Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

RT на русскомвчера в 10:42

Правительство России запретило экспорт нефти на Украину

РИА Новостивчера в 09:54

Москва ответила Киеву

Коммерсантъвчера в 08:55

Россия за три дня до выборов ужесточила санкции в отношении Украины

РБКвчера в 05:48

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Известиявчера в 05:25

История введения контрсанкций России в отношении Украины

ТАССвчера в 06:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:07, Ашберн
Общество

У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда

Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Названо число пострадавших при обрушении грунта в Севастополе

Три автомобиля упали вместе с обвалившимся грунтом на парковке у жилого дома в Севастополе, ещё несколько машин были эвакуированы с места обрушения.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Политика

Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок

Граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом (сюда относится и Россия), будут платить за визу по новым правилам 40 евро вместо 35.
Обновлено в 06:00
Авто

Все модификации Renault Arkana для России полностью рассекречены

В базе Росстандарта появился полноценный сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на модель Renault Arkana.
Обновлено вчера в 13:42
Происшествия

Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
Обновлено в 07:30
Интернет

Instagram может отказаться от лайков

Обновлено в 08:31
Политика

Лукашенко заявил о необходимости изменения Конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию сказал, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию в существующем варианте.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Футболиста «Спартака» Гулиева временно лишили водительских прав

Обновлено в 08:52
Общество

Писатель Дмитрий Быков доставлен в московскую клинику из Уфы

Обновлено в 01:30
Происшествия

В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина

В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

«Навсегда останется тайной»: Малышева о причине смерти Началовой

Обновлено в 08:34
Общество

Непогода оставила тысячи жителей Иркутской области без света

В Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра, мокрого снега, метели — почти 12 тысяч жителей 35 населенных пунктов остались без электроснабжения.
Обновлено вчера в 22:11
Политика

Президент Италии рассказал о «двойном подходе» в отношениях с Россией

Италия традиционно связывает отмену санкций в отношении РФ с необходимостью выполнения минских договоренностей по востоку Украины, не признавая на официальном уровне включение Крыма в состав РФ.
Обновлено в 07:49
Экономика

Молока, картофеля и соли не хватает в России

Доктрина продовольственной безопасности была принята в 2010 году, и ее действие продлится до 2020 года.
Обновлено в 04:28
Происшествия

В Одессе депутата Верховной рады Найема облили нечистотами

Обновлено в 07:57
Политика

Стали известны ведущие и формат дебатов Порошенко и Зеленского

Обновлено в 08:39
Игры

Инсайдеры: новый Xbox будет мощнее PlayStation 5

Журналист Эйнсли Боуден сообщил в личном твиттере, что следующий Xbox будет мощнее недавно представленной PlayStation 5. В посте он говорит, что опубликованные на днях характеристики и возможности новой консоли Sony оказались выше ожиданий «многих», однако, по данным многочисленных источников журналиста, Xbox под кодовым названием Anaconda будет ещё более продвинутым.
Обновлено в 07:48
Политика

Порошенко вышел к сторонникам на Майдане

Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на площадь Независимости в Киеве, где выступил перед своими сторонниками.
Обновлено в 09:00
Политика

Правительство Калмыкии ушло в отставку

Правительство Калмыкии в пятницу ушло в отставку в связи со сменой главы региона, врио председателя кабмина стал зампред Боова Бадмаев, следует из указов на сайте главы Калмыкии.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес

Светлаков получил неожиданный удар от мужа Бородиной

Супруг Ксении Бородиной набросился на шоумена Сергея Светлакова. Курбан Омаров обвинил артиста в зависти.
Обновлено в 08:06
Политика

Медведчук объяснил Зеленскому выгоду сделки с Россией

В течение нескольких месяцев Владимир Зеленский, в случае победы на выборах, сможет восстановить контроль над Донбассом, получить дешевый газ и российские инвестиции, если пойдет на сделку с Москвой.
Обновлено в 05:00
Политика

Порошенко пошел ва-банк: в центре Киева согнали новый «Майдан»

В отчаянной попытке удержаться у власти Петр Порошенко мобилизовал свой административный ресурс и согнал в центр Киева внушительную массовку.
Обновлено в 08:28
Политика

Кремль подтвердил передачу Вашингтону инициативы по безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва передавала Вашингтону инициативы по стратегической безопасности и стабильности, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:37
Экономика

Акции Zoom Technologies подскочили на 54 000% из-за ошибки инвесторов

Причиной резкого роста стоимости акций малоизвестной компании стала ошибка инвесторов, которые перепутали Zoom Technologies с сервисом видеоконференций для бизнеса Zoom Video Communications.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Сергей Бодров открыл в Оксане Акиньшиной кинозвезду

Сергей Бодров открыл в ней звезду, а Сергей Шнуров – женщину. Акиньшина росла в «лихие»90-е, отразившиеся на ее характере.
Обновлено в 07:40
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Бойцы европейской армии влюблялись, создавали семьи и заводили детей с жительницами Ближнего Востока.
Обновлено в 06:25
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на профессионалов и любителей

Основное нововведение — разделение водителей на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено в 05:27
Культура

Норкин прервал молчание и высказался о своем самочувствии

Ранее друг Андрея Норкина, один из авторов единого учебника по истории России Евгений Спицын рассказал, что в конце этой недели должна состояться встреча телеведущего с руководством НТВ, после которой станет понятно, вернется ли Норкин в свою программу.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия

Миллионы бутылок вина уничтожил пожар в Бордо

В результате пожара во французском городе Бордо оказались уничтожены не менее 2 млн бутылок вина, сообщает The Local.
Обновлено в 07:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное