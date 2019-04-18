Политика
Россия запретила экспорт нефти на УкраинуИзвестия 05:25
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Читать в источнике
Оценить946
Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн.
— Дмитрий Медведев, российский политикВести.Финанс 05:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 14:54, Ашберн
Энергетика
В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти
Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.
Обновлено в 12:04
Политика
Зеленский представил свою команду в эфире телеканала Коломойского
Как отмечается, он сделал это в эфире политического шоу на канале олигарха Игоря Коломойского "1+1".
Обновлено в 14:35
Происшествия
Опубликовано видео ДТП в Санкт-Петербурге
Ранее сообщалось о четырех пострадавших. ДТП произошло на пересечении Невского проспекта и Набережной реки Фонтанки.
Обновлено в 11:39
Политика
Замгенпрокурора Иван Сыдорук подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук, который 13 лет курировал работу прокуратуры на Северном Кавказе, написал заявление о своей отставке.
Обновлено в 11:31
Общество
В Москву на следующей неделе придёт потепление до +19
Грядущая неделя порадует москвичей новой волной потепления, а столбики термометров поднимутся до отметки в 19 градусов со знаком "плюс".
Обновлено в 11:58
Авто
Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS
В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено в 06:25
Политика
Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком»
Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.
Обновлено в 13:49
Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Эстонии Кальюлайд
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла в Москву с рабочим визитом и провела переговоры с Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:18
Кино
Вышел трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В YouTube на канале Universal Pictures Russia опубликован второй трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Испугавшиеся пассажиры самолета во Внуково сбежали из салона на крыло
Во Внуково во время буксировки самолета Москва – Махачкала авиакомпании UTair перед взлетом произошел выброс пламени из двигателя, который напугал пассажиров; видео инцидента опубликовано в соцсетях.
Обновлено вчера в 11:06
Армия и оружие
Индия назвала условия для покупки российских Т-90МС
Министерство обороны Индии намерено потребовать от России повысить долю локализации танка Т-90МС.
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Кино
Фото: HBO представил кадры второго эпизода «Игры престолов»
Канал HBO решил скрасить томительное ожидание и после промо-ролика представил вниманию зрителей 14 кадров из будущей серии.
Обновлено в 02:38
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО вошли в Балтийское море
«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Обновлено в 03:31
Гаджеты
Студент «убил» 66 компьютеров своего колледжа с помощью флешки
Бывший студент колледжа Сент-Роуз в Олбани, штат Нью-Йорк, признался в том, что выводил из строя компьютеры учебного заведения при помощи USB Killer.
Обновлено в 14:08
Происшествия
Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Авто
У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта
По своей концепции Baojun 310 напоминает Ладу Гранту. Модель пользуется массовым спросом за выносливость при низкой стоимости.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь
Александра Поздникавене, являющаяся ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выходит на связь с прокурором для дачи показаний в суде.
Обновлено в 12:47
Общество
Водка в России оказалась нелегальной на треть
Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Культура
Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ
Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.
Обновлено в 06:26
Гаджеты
Apple задерживает зарплату российским разработчикам
Apple не выплачивает деньги разработчикам в России 2 месяца.
Обновлено в 09:40
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Transistor
Ролевая игра Transistor временно стала бесплатной в Epic Games Store. Привязать ее к аккаунту можно до второго мая.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Александр Шестун пережил остановку сердца
Во время следственных действий у бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна произошла остановка сердца.
Обновлено в 07:11
Наука
Секрет стабильного общества: стабильная поставка пива не повредит
Новое исследование выявило важный фактор, который мог бы помочь: стабильные поставки пива.
Обновлено в 07:59
Политика
На Ялтинский экономический форум приехали представители Украины
Представители Украины принимают участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Суд арестовал бывшего следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила РБК пресс-секретарь Басманного районного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 14:24
Футбол
Звезды АПЛ объявят бойкот в знак протеста против расизма
Ассоциация профессиональных футболистов (АПФ) призвала игроков, выступающих в Англии, устроить бойкот социальных сетей Твиттера, Фейсбука и Инстаграма на сутки в знак протеста против расистских оскорблений.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Пугачева довела публику до слез во время концерта в Кремле
Алла Пугачева довела до слез зрителей во время выступления в Кремлевском дворце, посвященного ее 70-летию.
Обновлено в 06:08