Россия запретила экспорт нефти на УкраинуИнтерфакс 05:25

Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн.

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Политика Зеленский назвал Путина своим врагом Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.

Энергетика В Киеве увидели угрозу коллапса экономики без российской нефти Введенный правительством России запрет на поставки Украине сырой нефти угрожает коллапсом украинской экономике.

Армия и оружие Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом 2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».

Происшествия В ДТП на Фонтанке в Петербурге пострадали четверо пешеходов В дорожной аварии на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки днем 18 апреля пострадали четверо пешеходов.

Космос В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.

Здоровье Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.

Наука Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.

Происшествия В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребенка с ВИЧ В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за нарушения прав ребенка с ВИЧ в городе Искитим.

Экономика Реальные доходы россиян упали при новой методике расчета Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в России в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Росстат.

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины По данным группы «Рейтинг», в выборах намерены участвовать около 80 процентов избирателей Украины.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев сбрил бороду Дмитрий Шепелев не отличается особенной активностью в социальных сетях.

Наука Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.

Экономика Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.

Происшествия В Москве задержали мужчин со скелетом в сумке На востоке Москвы полицейские задержали двух мужчин, в сумке у которых обнаружили фрагменты скелета.

Политика Россия заняла 149-е место в рейтинге свободы прессы Россия заняла 149-е место в ежегодном рейтинге свободы прессы неправительственной организации "Репортеры без границ" (РБГ), потеряв одну позицию.

Общество Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.

Происшествия Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.

Хоккей Кросби не сыграет за сборную Канады на ЧМ Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отказался участвовать в чемпионате мира в составе сборной Канады.

Футбол Болельщики «Лацио» исполнили расистскую кричалку в адрес Бакайоко На следующем матче против «Удинезе», в котором «Лацио» победил 2:0, фанаты римлян исполнил кричалку в адрес Бакайоко, содержащую оскорбления на расовой почве.

Здоровье В Астрахани увеличилось число больных корью В Астрахани врачи инфекционисты бьют тревогу. Если раньше корью болело два человека в год, то сейчас число заболевших увеличилось до 64.

Экономика В России могут ввести новый экологический налог Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.

Политика Матвиенко прокомментировала ситуацию вокруг ПАСЕ Россия видит позитивные подвижки в Парламентской ассамблее Совета Европы в отношении кризиса с российской делегацией, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Шоу-бизнес Винокур отреагировал на критику юбилейного концерта Пугачевой Юморист, певец и телеведущий Владимир Винокур прокомментировал появившиеся в социальных сетях жалобы на организацию юбилейного концерта Аллы Пугачевой, состоявшийся накануне в Кремле.