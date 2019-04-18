Россия запретила экспорт нефти на УкраинуИнтерфакс 05:25

Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн.

Россия запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину, заявил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Общество В Екатеринбурге посчитали, сколько зарабатывают бюджетники Самая большая зарплата была у преподавателей вузов и ученых – 70 тысяч рублей в месяц.

Политика ЦИК Украины перенес время дебатов Порошенко и Зеленского Зеленский пригласил Порошенко провести дебаты 19 апреля, однако нынешний президент Украины решил устроить их 14 апреля на стадионе «Олимпийский».

Энергетика «Газпром» и Saipem урегулировали спор по «Южному потоку» Дочерняя компания «Газпрома» South Stream Transport B.V (SST) и итальянская Saipem урегулировали арбитражный спор, связанный со строительством «Южного потока», сообщила итальянская компания.

Общество Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.

Кино Михалков назвал «Братство» Лунгина клишированным Режиссёр Никита Михалков прокомментировал невключение фильма Павла Лунгина «Братство» в программу 41-го Московского международного кинофестиваля.

Происшествия Пожар в пристройке к отелю в Челябинске ликвидирован Пожар в пристройке к отелю "Аврора" в Челябинске ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Футбол Гулиев вернулся в общую группу «Спартака» Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт красно-белых.

Происшествия Появилось видео задержания соратников полковника Квачкова Опубликовано видео задержания трех соратников бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова.

Политика Москва учтет отказ Мальты пропустить российские самолеты в Венесуэлу Москва учтет в двусторонних отношениях с Мальтой отказ пропустить два российских самолета в Венесуэлу, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Политика Зеленский назвал Путина своим врагом Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.

Происшествия В центре Петербурга автомобиль наехал на пешеходов Четыре человека пострадали из-за столкновения двух автомобилей на перекресте у Аничкова моста центре Петербурга, сообщает пресс-служба главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Политика Ким Чен Ын впервые приедет в Россию Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, говорится на сайте Кремля.

Политика США не нашли доказательств сговора Трампа с Москвой Генпрокурор США Ричард Барр подтвердил отсутствие сговора президента США Дональда Трампа или других американцев с российскими властями на выборах в 2016 году.

Авто УАЗ представил новую версию «буханки» Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».

Политика Кремль отреагировал на обращение хоккеиста Дацюка о СНИЛС Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил в четверг журналистам на вопрос о том, знают ли в Кремле об обращении знаменитого хоккеиста Павла Дацюка, раскритиковавшего введение нового закона о СНИЛС.

Футбол Каррера поздравил «Спартак» с днем рождения Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опубликовал поздравление с днем рождения московскому клубу.

Экономика В Турции начали принимать карты «Мир» Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».

Происшествия В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета «Работают опергруппы, ведутся поиски возможного места падения, информация уточняется», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, добавив, что пока нет подтверждений самому факту происшествия.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом В среду, 17 апреля, гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом.

Экономика Реальные доходы россиян снизились на 2,3% Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).

Шоу-бизнес Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.

Политика Власти Украины заявили о невозможности возврата «ПриватБанка» Заместитель главы Нацбанка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова озвучила совместное заявление Национального банка и Министерства финансов, а также «ПриватБанка» о невозможности возврата финансового учреждения его бывшим владельцам путем отмены национализации.