Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на УкраинуRT на русском 05:28
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину. С 1 июня только на основании отдельных разрешений на Украину можно будет ввозить продукцию топливно-энергетического комплекса, включая уголь и нефтепродукты.
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Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны, расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры.
— Дмитрий Медведев, российский политикТАСС 05:23
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