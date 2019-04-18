Россия ввела запрет на экспорт нефти на УкраинуRT на русском 05:28

Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны, расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину. С 1 июня только на основании отдельных разрешений на Украину можно будет ввозить продукцию топливно-энергетического комплекса, включая уголь и нефтепродукты.

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

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