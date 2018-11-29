Политика
Россия заподозрила Сербию в нелегальном реэкспорте сыра с Украины
Россия заподозрила Сербию в нелегальном реэкспорте сыра с УкраиныРБК02:06
Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставок санкционной украинской продукции из Сербии в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
РБК02:06
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В Кремле рассказали о встрече Путина и Трампа на саммите G20
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Россия, Турция и Иран осудили применение химоружия в Сирии и потребовали от Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) проводить профессиональное расследование, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам 11-й международной встречи по Сирии в Астане.
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В конгресс США внесли законопроект о запрете продлевать договор СНВ-3
В американском конгрессе представлен законопроект, запрещающий продлевать договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 05:31
Политика
Съезд ОНФ избрал новый состав Центрального штаба
"Леонид Рошаль, Наталья Касперская, Алексей Комиссаров, Ольга Тимофеева [вошли в новый состав Центрального штаба ОНФ]", - сообщил ТАСС в четверг участник заседания Центрального штаба, которое проходит на съезде ОНФ в закрытом режиме.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Четвертый дивизион С-400 развернули в Крыму на границе с Украиной
На боевое дежурство в Крыму заступил дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.
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Политика
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Наместник Киево-Печерской лавры Павел заявил об оказываемом на него и братию давлении.
Обновлено в 05:31
Политика
Путин назвал решенным вопрос роста пенсий
Президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания форума "Россия зовет" заявил, что считает решенным вопрос роста пенсий в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 05:02
Политика
Меркель заявила, что Украина должна сохранить роль транзитера газа
Европе важно, чтобы Украина сохранила роль транзитера газа после начала работы "Северного потока - 2". Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в четверг на экономической конференции в Берлине.
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Россиян освободили от обязанности доказывать отсутствие у них долгов по ЖКХ для получения субсидии на оплату коммуналки.
Обновлено в 05:26
Политика
Трамп заявил об отсутствии соперников для себя на выборах в 2020 году
Президент США Дональд Трамп на сегодняшний день считает, что на президентских выборах 2020 года у него не будет достойных соперников.
Обновлено в 05:13
Политика
Порошенко обсудил с Лагард помощь от МВФ в условиях военного положения
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не повлияет на отношения Киева и Международного валютного фонда.
Обновлено в 05:25
Политика
Эрдоган намерен встретиться с Трампом на полях G20
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается встретиться с американским президентом Дональдом Трампом на саммите G20, сообщает агентство Anadolu.
Обновлено в 02:23
Политика
Гендиректор главного финансового института «Роскосмоса» уволился
25 ноября глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о больших проблемах в «Роскосмосе», которые связаны с нерациональными тратами выделенных госкорпорации средств.
Обновлено в 04:28