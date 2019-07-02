Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген. Он уточнил, что сумма составила около 33 миллионов евро.

с чего всё началось

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген. По его словам, это взнос за часть 2017 года и 2018-й. Ранее внесенные Москвой 33 миллиона евро — это выплата за текущий год, отметил Хольтген.

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

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