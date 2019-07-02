Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген. Он уточнил, что сумма составила около 33 миллионов евро.

с чего всё началось

Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и в конце июня 2017 года приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права ее делегации не будут восстановлены.

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

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