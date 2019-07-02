Политика
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 годРИА Новости 10:41
Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и в конце июня 2017 года приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права ее делегации не будут восстановлены.
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с чего всё началось
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген. Он уточнил, что сумма составила около 33 миллионов евро.РИА Новости10:41
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
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В России предложили маркировать минеральную воду
Роспотребнадзор предложил маркировать минеральную воду, чтобы предотвратить производство и оборот контрафактной продукции в России.
Обновлено в 09:22
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Продажи Samsung Galaxy A80 стартуют в июле
Galaxy A80 должен был быть запущен в Азии, Австралии, Китае, Европе, Гонконге, на Ближнем Востоке, в Новой Зеландии и России по ориентировочной цене в 650 евро в июле.
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Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге
Обновлено в 05:17
Происшествия
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Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
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Авто
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Обновлено в 10:45
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Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено вчера в 11:49
Шоу-бизнес
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Врачей роддома обвиняют в убийстве новорожденного ради статистики
Как сообщается на сайте ведомства, вскоре после появления на свет недоношенного ребенка исполняющая обязанности главного врача Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного, так как считала, что шансов на выживание у 700-граммового малыша практически нет.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия
Туристка из Башкирии умерла в греческом отеле
Жительница Башкортостана скончалась от инсульта в одном из отелей греческих Афин.
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Политика
ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на блокпост в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал нападение неизвестного на блокпост в Ачхой-Мартановском районе республики.
Обновлено вчера в 14:26
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Простой связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны «Завода Автокомпонент» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 11:07
Авто
Обновленный BMW X6 показали до премьеры
Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
На Минфин США подали в суд из-за санкций против Вексельберга
В поданном иске говорится о том, что американское управление по контролю за иностранными активами Минфина, которое инициировало санкции против Вексельберга и «Реновы», а также против других российских компаний и физических лиц весной 2018 года, не приняло решения по заявкам, поданным для управления инвестициями, что не позволяет инвесторам получать свою долю выручки.
Обновлено в 02:53
Общество
Гроза с дождем ожидаются в Москве во вторник вечером
Обновлено в 11:06
Культура
Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе публично заявила, что больше не ступит на российскую сцену. Причиной стали события у нее на родине.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Из России в Грузию сбежала полковник полиции
Бывшая начальница отдела дознания ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону, полковник полиции Наталья Разумная бежала из России в Грузию. об этом сообщается на сайте издания "Комсомольская правда".
Обновлено в 09:53
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Новосельцева
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Боеготовность комплексов С-400 и «Панцирь-М» проверили в Крыму
В Крыму началась проверка боеготовности подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа.
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Происшествия
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Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.
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Авто
Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Технологии
Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе
У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Политика
Симоньян по-украински попросила Зеленского освободить Вышинского
Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к Вам.
Обновлено в 07:51
Политика
Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.
Обновлено в 10:43
Экономика
Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан
Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46