Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в ЕвропуИзвестия 19:25
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько. По его словам, уступила РФ только Катару.
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия в настоящее время занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу, уступая по данному показателю лишь Катару, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.РИА Новости17:37
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Происшествия
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Армия и оружие
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Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
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