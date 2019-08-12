Энергетика

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в ЕвропуИзвестия вчера в 19:25

Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько. По его словам, уступила РФ только Катару.
Читать в источнике
Комментировать1
Сергей Приходько
На сегодняшний день Россия является одним из самых крупных и надежных экспортеров сжиженного природного газа в Европу. За прошлый год наша страна показала лучший результат по объемам поставок трубопроводного газа на европейский рынок - целых 201,9 миллиарда кубоических метров.
— Сергей Приходько, российский дипломатГЛАС.RU вчера в 23:37
с чего всё началось

Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия в настоящее время занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу, уступая по данному показателю лишь Катару, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
РИА Новостивчера в 17:37

Подробнее о событии

Россия занимает второе место по поставкам сжиженного газа в Европу

Life.ruвчера в 18:44

Россия вышла на второе место по поставкам газа в Европу

Телеканал 360°вчера в 20:34

Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу, заявил Приходько

Газета.Ruвчера в 19:37

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу

Известиявчера в 19:25

Россия вышла на второе место по поставкам газа в Европу

Lenta.ru00:26

Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу

Московский Комсомолецвчера в 18:32

Россия занимает второе место по поставкам СПГ в ЕС, уступая лишь Катару

ПРАЙМвчера в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:10, Вашингтон
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек

Обновлено 10 августа в 16:04
Футбол

«Спартак» благодаря дублю Бакаева победил «Ахмат»

Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

В Китае число жертв супертайфуна «Лекима» достигло 44

Число погибших в результате супертайфуна «Лекима», обрушившегося на восток Китая, достигло 44 человек.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие

На Украине показали «тачанку» для сил спецопераций

Эксплуатируется он вооружённым формированием, которое носит громкое название: 3-й отдельный полк ССО (силы специальных операций) имени Святослава Храброго.
Обновлено в 00:25
Политика

Туркменистан предложил соседним странам создать инновационный город

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил соседним странам создать инновационный город "Каспий".
Обновлено в 00:39
Политика

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено 10 августа в 11:15
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Потенциально опасный огромный астероид 2019 OU1 приближается к Земле. Об этом свидетельствуют данные NASA.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Нападение на бильярдную в Мексике: восемь человек погибли

В Мексике в городе Ирапуато (штат Гуанахуато) восемь человек погибли в результате нападения группы вооруженных злоумышленников на здание бильярдной.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

В Колумбии двое военных разбились на авиашоу

Двое военных разбились, упав с вертолёта в город Медельин (Колумбия), пишет El Tiempo. Инцидент произошёл во время военного парада.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

«Росатом» рассказал детали взрыва на военном полигоне

Обновлено 10 августа в 11:52
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено вчера в 17:57
Общество

На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу

В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

У российских военных появится своя сотовая связь

В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено вчера в 20:25
Космос

Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА

Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено вчера в 20:02
Общество

В Росрыболовстве объяснили новые правила любительской рыбалки

Обновлено в 00:28
Происшествия

В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно

Обновлено вчера в 15:43
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
Общество

Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:19
Политика

В Киеве назвали условия для полного разрушения экономики Украины

Украинскую экономику ждут серьезные последствия, если продолжится миграция трудоспособного населения, упадок промышленности и прекратится внешнее финансирование.
Обновлено в 00:07
Футбол

Намли: «Состав „Краснодара“ соответствует уровню Лиги чемпионов»

Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли считает, что у «быков» собрался очень сильный состав, который достоин выступать в Лиге чемпионов.
Обновлено вчера в 23:11
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Обновлено вчера в 16:53
Экономика

СМИ сообщили о подготовке Народного банка Китая к выпуску криптовалюты

По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года, и его криптовалюта «близка к выпуску».
Обновлено в 00:44
Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.
Обновлено вчера в 13:18
Космос

Мертвые планеты могут посылать сигналы в космос

Исследователи утверждают, что мертвые планеты посылают сигналы через космос, которые мы можем поймать на Земле.
Обновлено вчера в 16:24
Армия и оружие

Военный эксперт из России оценил «смертоносные» штурмовики Украины

Российский военный эксперт Антон Лавров оценил турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano, которые Украина собирается приобрести.
Обновлено в 00:53
Политика

Власти ЕС могут не признать российские паспорта, выданные на Донбассе

В Брюсселе разрабатываются рекомендации для стран Европейского союза по идентификации и возможному непризнанию российских паспортов, выдаваемых по упрощенному порядку на территории ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

Экс-депутат Рады рассказал о хаосе и бардаке в украинской армии

Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено вчера в 06:27
Космос

Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»

«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное