МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия в настоящее время занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу, уступая по данному показателю лишь Катару, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

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Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, заявил первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.

Россия вышла на второе место по поставкам газа в Европу

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