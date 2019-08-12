Энергетика

Россия вышла на второе место по поставкам газа в ЕвропуLenta.ru 00:26

Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, заявил первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.
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Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия в настоящее время занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу, уступая по данному показателю лишь Катару, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
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