Энергетика
Россия вышла на второе место по поставкам газа в ЕвропуLenta.ru 00:26
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, заявил первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия в настоящее время занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу, уступая по данному показателю лишь Катару, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.РИА Новостивчера в 17:37
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
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Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
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Футбол
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Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
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Обновлено 10 августа в 10:14
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К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
«Мы не должны позволить испортить футбол». Тренер «Вулверхэмптона» против VAR
Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту высказался о введении системы видеоповторов в английской Премьер-лиги после матча 1-го тура с «Лестер Сити» (0:0), в котором гол его команды был отменён после использования VAR.
Обновлено в 03:26
Кино
Звезда «Тельмы и Луизы» рассказала о приставаниях на кинопробах
Актриса Джина Дэвис, известная по ролям в фильмах «Тельма и Луиза» и «Битлджюс», рассказала о самой неприятной ситуации, пережитой за карьеру в кино.
Обновлено в 04:10
Наука
В ДНК Оззи Осборна обнаружена генетическая мутация
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В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
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Армия и оружие
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Американское издание National Interest составило свой список из пяти самых опасных и мощных военных самолетов России.
Обновлено в 01:11
Финансы
Суд отказал АСВ в аресте активов экс-руководства банка «БФГ-Кредит»
Арбитражный суд Москвы отказался наложить арест на имущество бывших контролирующих лиц обанкротившегося в 2016 году банка "БФГ-Кредит" на сумму около 41,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:17
Теннис
Медведев впервые поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев, дошедший до финала турнира серии «Мастерс» в Монреале, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю, посеянному под первым номером, поднялся в опубликованном 12 августа обновленном рейтинге ATP на восьмое место, что является лучшим результатом 23-летнего теннисиста в карьере.
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Стальные крылья армии. Из чего состоит военная авиация России
Пополнение ВВС По информации российского военного ведомства, в 2018 году армия пополнилась 126 самолетами и вертолетами, уровень оснащенности ВКС современными вооружениями был доведен до 74%.
Обновлено в 00:00
Политика
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
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Происшествия
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Хоккей
Кучеров признан лучшим крайним форвардом НХЛ по версии NHL Network
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Армия и оружие
Обнародовано видео применения ракетного комплекса «Кинжал»
Обновлено 10 августа в 10:11
Общество
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10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске
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Обновлено в 03:34