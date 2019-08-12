МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия в настоящее время занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу, уступая по данному показателю лишь Катару, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

с чего всё началось

Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько. По его словам, уступила РФ только Катару.

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу

Армия и оружие В Белом море взорвался малогабаритный ядерный реактор Последовавшее официальное заявление Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики - уточняет, что взорвался малогабаритный ядерный реактор, бывший составной частью ЖРД для изделия военного назначения.

Общество Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.

Политика Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.

Финансы Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.

Политика Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.

Политика Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.

Политика Советник Зеленского назвал условия общения с российскими СМИ Советник президента Украины Владимира Зеленского, избранный народный депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев допустил возможность общения с российскими СМИ, которые не искажают информацию.

Общество Кузнецова осудила действия родителей, берущих детей на митинги Родители, которые приходят на несогласованные митинги с малолетними детьми, подвергают их жизнь и здоровье опасности, за что по закону могут быть лишены родительских прав, а также привлечены к административной и уголовной ответственности, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Баскетбол ЦСКА объявил о переходе лучшего снайпера Евролиги Джеймса Американский защитник Майк Джеймс подписал контракт сроком на один сезон с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.

Политика В Киеве выразили протест из-за поездки Путина в Крым Украинский МИД выразил протест из-за поездки российского лидера Владимира Путина в Крым.

Общество Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.

Музыка Брежнева рассказала о ЧП во время концерта в Баку Во время выступления украинской певицы Веры Брежневой в Азербайджане произошел сбой в работе пиротехнической системы.

Общество К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.

Общество Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.

Политика Переговоры по расширению «нормандского формата» назначены В США ответили, что у них уже есть официальный представитель по Украине – Курт Волкер, а расширение "нормандского формата" нужно прежде обсудить с другими участниками переговоров.

Происшествия 19 лет назад затонула подлодка «Курск» Печальную дату в понедельник, 12 августа, вспоминает сегодня вся Россия – ровно 19 лет назад в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск».

Политика Елизавета II разочаровалась в британских политиках Королева Великобритании Елизавета II разочарована нынешней политической элитой страны и ее неспособностью управлять.

Общество Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса "Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.

Гаджеты BQ представила недорогой смартфон с NFC и АКБ на 5000 мАч Среди преимуществ BQ 5535L Strike Power Plus можно отметить наличие NFC и батареи на 5000 мАч.