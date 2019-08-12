Энергетика

Россия заняла второе место по поставкам СПГ в ЕвропуИзвестия вчера в 19:25

Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько. По его словам, уступила РФ только Катару.
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Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу

МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия в настоящее время занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу, уступая по данному показателю лишь Катару, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
РИА Новостивчера в 17:37

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Россия вышла на второе место по поставкам газа в Европу

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Россия вышла на второе место по поставкам газа в Европу

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Россия занимает второе место по поставкам СПГ в ЕС, уступая лишь Катару

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Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу

Московский Комсомолецвчера в 18:32

Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу, заявил Приходько

Газета.Ruвчера в 19:37
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:01, Вашингтон
Армия и оружие

В Белом море взорвался малогабаритный ядерный реактор

Последовавшее официальное заявление Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики - уточняет, что взорвался малогабаритный ядерный реактор, бывший составной частью ЖРД для изделия военного назначения.
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Общество

Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше

Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Политика

Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике

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Обновлено в 03:14
Финансы

Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита

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Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса

Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 04:52
Политика

Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие

В Турции назвали сроки поставки второй батареи С-400

Обновлено в 05:44
Политика

Советник Зеленского назвал условия общения с российскими СМИ

Советник президента Украины Владимира Зеленского, избранный народный депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев допустил возможность общения с российскими СМИ, которые не искажают информацию.
Обновлено в 04:23
Общество

Кузнецова осудила действия родителей, берущих детей на митинги

Родители, которые приходят на несогласованные митинги с малолетними детьми, подвергают их жизнь и здоровье опасности, за что по закону могут быть лишены родительских прав, а также привлечены к административной и уголовной ответственности, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

В Челябинской области ребенок выпал из окна детского лагеря

Обновлено в 04:49
Баскетбол

ЦСКА объявил о переходе лучшего снайпера Евролиги Джеймса

Американский защитник Майк Джеймс подписал контракт сроком на один сезон с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 03:19
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На «Ахмат-Арене» диктор оскорбил главного арбитра матча со «Спартаком»

Обновлено вчера в 17:09
Политика

В Киеве выразили протест из-за поездки Путина в Крым

Украинский МИД выразил протест из-за поездки российского лидера Владимира Путина в Крым.
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Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
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Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов

Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.
Обновлено в 05:14
Музыка

Брежнева рассказала о ЧП во время концерта в Баку

Во время выступления украинской певицы Веры Брежневой в Азербайджане произошел сбой в работе пиротехнической системы.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

В Минобороны озвучили сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35

Государственные испытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в текущем году.
Обновлено вчера в 19:59
Общество

К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект

Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
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Общество

Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии

Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.
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Политика

Переговоры по расширению «нормандского формата» назначены

В США ответили, что у них уже есть официальный представитель по Украине – Курт Волкер, а расширение "нормандского формата" нужно прежде обсудить с другими участниками переговоров.
Обновлено в 04:02
Футбол

Форрест может перейти из «Селтика» в «Зенит»

Футбольный клуб «Зенит» интересуется полузащитником «Селтика» Джеймсом Форрестом.
Обновлено в 03:22
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

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Происшествия

19 лет назад затонула подлодка «Курск»

Печальную дату в понедельник, 12 августа, вспоминает сегодня вся Россия – ровно 19 лет назад в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск».
Обновлено в 04:54
Политика

Елизавета II разочаровалась в британских политиках

Королева Великобритании Елизавета II разочарована нынешней политической элитой страны и ее неспособностью управлять.
Обновлено вчера в 20:43
Кино

В новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» нашли киноляп

Критики нашли киноляп в новой картине режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 04:50
Происшествия

Футболист Евгений Алдонин решил отсудить у МВД 47,3 млн рублей

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Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
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Гаджеты

BQ представила недорогой смартфон с NFC и АКБ на 5000 мАч

Среди преимуществ BQ 5535L Strike Power Plus можно отметить наличие NFC и батареи на 5000 мАч.
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Транспорт

На железнодорожном участке Крымского моста протестировали освещение

На пилотном участке железной дороги Крымского моста протестировали систему освещения.
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