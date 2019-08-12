Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в ЕвропуИзвестия вчера в 19:25
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько. По его словам, уступила РФ только Катару.
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия в настоящее время занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу, уступая по данному показателю лишь Катару, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.РИА Новостивчера в 17:37
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Армия и оружие
В Белом море взорвался малогабаритный ядерный реактор
Последовавшее официальное заявление Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики - уточняет, что взорвался малогабаритный ядерный реактор, бывший составной частью ЖРД для изделия военного назначения.
Обновлено в 05:21
Общество
Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше
Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Политика
Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике
Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:14
Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Политика
Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса
Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 04:52
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
В Турции назвали сроки поставки второй батареи С-400
Обновлено в 05:44
Политика
Советник Зеленского назвал условия общения с российскими СМИ
Советник президента Украины Владимира Зеленского, избранный народный депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев допустил возможность общения с российскими СМИ, которые не искажают информацию.
Обновлено в 04:23
Общество
Кузнецова осудила действия родителей, берущих детей на митинги
Родители, которые приходят на несогласованные митинги с малолетними детьми, подвергают их жизнь и здоровье опасности, за что по закону могут быть лишены родительских прав, а также привлечены к административной и уголовной ответственности, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Баскетбол
ЦСКА объявил о переходе лучшего снайпера Евролиги Джеймса
Американский защитник Майк Джеймс подписал контракт сроком на один сезон с ЦСКА, сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 03:19
Футбол
На «Ахмат-Арене» диктор оскорбил главного арбитра матча со «Спартаком»
Обновлено вчера в 17:09
Политика
В Киеве выразили протест из-за поездки Путина в Крым
Украинский МИД выразил протест из-за поездки российского лидера Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 05:03
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов
Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.
Обновлено в 05:14
Музыка
Брежнева рассказала о ЧП во время концерта в Баку
Во время выступления украинской певицы Веры Брежневой в Азербайджане произошел сбой в работе пиротехнической системы.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
В Минобороны озвучили сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Государственные испытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 будут завершены в текущем году.
Обновлено вчера в 19:59
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Общество
Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии
Прокуратурой Рязанской области возбуждено дело в отношении директора детского лагеря отдыха "Лесная сказка", куда приехали дети из пострадавших районов Иркутской области.
Обновлено в 05:40
Политика
Переговоры по расширению «нормандского формата» назначены
В США ответили, что у них уже есть официальный представитель по Украине – Курт Волкер, а расширение "нормандского формата" нужно прежде обсудить с другими участниками переговоров.
Обновлено в 04:02
Футбол
Форрест может перейти из «Селтика» в «Зенит»
Футбольный клуб «Зенит» интересуется полузащитником «Селтика» Джеймсом Форрестом.
Обновлено в 03:22
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
19 лет назад затонула подлодка «Курск»
Печальную дату в понедельник, 12 августа, вспоминает сегодня вся Россия – ровно 19 лет назад в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск».
Обновлено в 04:54
Политика
Елизавета II разочаровалась в британских политиках
Королева Великобритании Елизавета II разочарована нынешней политической элитой страны и ее неспособностью управлять.
Обновлено вчера в 20:43
Кино
В новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» нашли киноляп
Критики нашли киноляп в новой картине режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 04:50
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Гаджеты
BQ представила недорогой смартфон с NFC и АКБ на 5000 мАч
Среди преимуществ BQ 5535L Strike Power Plus можно отметить наличие NFC и батареи на 5000 мАч.
Обновлено в 04:41
Транспорт
На железнодорожном участке Крымского моста протестировали освещение
На пилотном участке железной дороги Крымского моста протестировали систему освещения.
Обновлено в 05:09