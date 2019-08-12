Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в ЕвропуИзвестия вчера в 19:25
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько. По его словам, уступила РФ только Катару.
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия в настоящее время занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу, уступая по данному показателю лишь Катару, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.РИА Новостивчера в 17:37
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