Экономика

Россия заняла второе место по дешевизне бензина в ЕвропеИзвестия 01:48

Россия заняла второе место по дешевизне 95-го бензина в Европе, первое досталось Казахстану, показало исследование «РИА Новости». Однако из-за относительно низких зарплат РФ занимает лишь 20-е место в Европе по литрам, которые можно позволить на среднюю заработную плату.
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Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

Самый дешевый бензин В абсолютных ценах наиболее низкая стоимость отмечена в Казахстане. В пересчете на российскую валюту литр 95-го стоит там 30,9 рубля. На втором месте — Россия с 45 рублями за литр.
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