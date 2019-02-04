Россия стала второй по дешевизне бензина в ЕвропеГазета.Ru 03:26

Самый дешевый бензин В абсолютных ценах наиболее низкая стоимость отмечена в Казахстане. В пересчете на российскую валюту литр 95-го стоит там 30,9 рубля. На втором месте — Россия с 45 рублями за литр.

с чего всё началось

Специалисты агентства сравнили цены на 95-й бензин в 33 европейских странах, а также в Казахстане. По результатам исследования оказалось, что самый дешевый бензин находится в Казахстане. Там литр 95-го стоит 30, 9 руб. Второе место заняла Россия, где 95-й бензин можно купить за 45 руб. / литр.

Россия стала второй по дешевизне бензина в Европе

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