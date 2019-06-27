Финансы
Россия заняла у иностранцев ₽220 млрд за месяц. Это новый рекордРБК вчера в 14:23
Иностранные инвесторы в мае увеличили вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) на 9,8%, сообщил Банк России. За весь месяц иностранцы потратили на российские гособлигации ₽220 млрд. Это абсолютный рекорд за всю историю долгового рынка России.
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Вложения нерезидентов в ОФЗ увеличились до 2,462 трлн рублей, доля на рынке ОФЗ - до 30%
Вести.Финансвчера в 09:38
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:32, Вашингтон
Происшествия
Петербуржец с мачете напал на охранника из-за места на парковке
Сотрудник охранной фирмы нагнал нападавшего у дома №43 по улице Кирочной. Петербуржец ударил охранника мачете по руке и вновь убежал.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Токио арестовали россиянина за граффити у дворца императора Японии
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета
В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.
Обновлено вчера в 08:45
Экономика
Правительство планирует разморозить цены на топливо
Российское правительство планирует не продлевать соглашение, в котором речь идет о заморозке топливных цен.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Политика
Трамп в шутку попросил Путина не вмешиваться в выборы
Президент США Дональд Трамп в ходе двухсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в шутку попросил его не вмешиваться в выборы.
Обновлено в 02:32
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Транспорт
Движение по федеральной трассе в Нижнеудинске закрыли из-за паводка
Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в городе Нижнеудинске 28 июня закрыли для всего транспорта из-за паводка, сообщается на сайте Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
МАК назвал причину катастрофы Ан-148 в Подмосковье
Напомним, катастрофа с участием самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявшим рейс 703 «Москва — Орск», произошла 11 февраля 2018 года в Подмосковье вскоре после взлета.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении
На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.
Обновлено в 03:08
Политика
Стариков прокомментировал основные тезисы Путина в интервью FT
Интервью российского лидера Владимира Путина британскому изданию The Financial Times стало попыткой донести до Запада стремление России к сотрудничеству.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Гаджеты
Производителей смартфонов обяжут предустанавливать российское ПО
«Чиновники предлагают обязать производителей поставлять в Россию смартфоны и другие абонентские устройства, на которых уже установлены приложения от отечественных разработчиков», – говорится в публикации.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
Туристка объяснила, за что украинцев выселили из отеля в Греции
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия
В ДТП под Ульяновском погибли трое полицейских
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Политика
Захарова рассказала о «новом слове» в украинской дипломатии
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя отказ украинской делегации идти на ежегодный прием у генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, рассказала о «новом слове» в украинской дипломатии.
Обновлено в 04:18
Экономика
«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ
По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.
Обновлено в 04:23
Транспорт
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Четверо руководителей «Рольф» получили уголовное дело
В отношении четырех руководителей автодилера «Рольф» возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 04:04
Технологии
Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект
Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Космос
NASA отправит аппарат Dragonfly для поиска жизни на спутнике Сатурна
Аппарат Dragonfly для поиска жизни отправит NASA к спутнику Сатурна Титану.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Байден предрек распад НАТО при втором сроке Трампа
НАТО распадется в случае переизбрания президента США Дональда Трампа на второй срок.
Обновлено в 00:01
Общество
ФАС намерена блокировать сайты с запрещенной рекламой онлайн-казино
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует получить право блокировать сайты с незаконной рекламой онлайн-казино.
Обновлено в 02:49
Общество
Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
СК завел дело после того, как уральцы сами отремонтировали мост
Напомним, уральцы на свои деньги самостоятельно отремонтировали деревянный мост длиной 60 метров, который в 2017 году, после 20 с лишним лет службы, начал превращаться в труху.
Обновлено в 02:55
Политика
В самолете президента Бразилии обнаружили 39 кг кокаина
Обновлено вчера в 07:01
Футбол
Стукалова: у Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе
Обновлено в 03:22
Общество
Кемеровчане выбирают название для сквера на месте «Зимней вишни»
Жителям Кузбасса предлагают выбрать название для сквера, который уже в 2019 году должен появиться на месте сгоревшего ТРК «Зимняя вишня», сообщение появилось на сайте городской администрации.
Обновлено в 00:07