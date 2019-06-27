Финансы

Россия заняла у иностранцев ₽220 млрд за месяц. Это новый рекордРБК вчера в 14:23

Иностранные инвесторы в мае увеличили вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) на 9,8%, сообщил Банк России. За весь месяц иностранцы потратили на российские гособлигации ₽220 млрд. Это абсолютный рекорд за всю историю долгового рынка России.
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Коммерсантъвчера в 18:51

Россия заняла у иностранцев ₽220 млрд за месяц. Это новый рекорд

РБКвчера в 14:23

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ достигла 30%

Саминвесторвчера в 09:13

Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам мая выросла до 30%

ПРАЙМвчера в 09:38

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Вести.Финансвчера в 09:38

Нерезиденты в мае увеличили вложения в ОФЗ на рекордные 220 млрд рублей

Интерфаксвчера в 09:28

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 июня выросла до 30%

Finam.Ruвчера в 10:50
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:39, Вашингтон
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Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод

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Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.
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В салонах автодилера «Рольф» проводят обыски

В подразделениях автодилера "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге проходят обыски.
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Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам

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Лукаш считает, что итоговая декларация всё же будет принята, но при этом отметила, что вероятность того, что документы не будут согласованы лидерами, «есть всегда».
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Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
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Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено вчера в 12:49
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Рассекречены документы о первых испытаниях автомата Калашникова

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В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
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Бразилия вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Парагвай по пенальти

Обновлено в 00:31
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Порошенко назвал «первый шаг» для признания Крыма российским в Европе

Бывший украинский лидер Пётр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что возвращение России в ПАСЕ — это первый шаг «для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса».
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Жителя Смоленска оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к власти

Обновлено вчера в 12:59
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Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24

Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
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Си Цзиньпин рассказал о главной угрозе мировой экономике

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В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
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Две косатки из приморской бухты Средней, выпущенные в море в Сахалинском заливе, двигаются в сторону Шантарских островов, где они были выловлены.
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Что изменится в жизни россиян с 1 июля

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Алексей Текслер сменил министра экономики Челябинской области

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Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
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Проект оборонного бюджета США на 2020 год содержит запрет на передачу Турции самолетов пятого поколения F-35 и соответствующих технологий.
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После перерасчета 4,5 миллиона российских пенсионеров получили по 500 рублей к пенсии дополнительно. Об этом сообщил Пенсионный фонд.
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Не успели оформить ГБО? У вас остался ровно год!

Допустим, на УАЗ Патриот в возрасте до трех лет (машина считается новой и не требует регулярного техосмотра) можно устанавливать такое-то ГБО такого-то поколения – и полный список уполномоченных сервисных центров.
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