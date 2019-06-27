Финансы
Россия заняла у иностранцев ₽220 млрд за месяц. Это новый рекордРБК вчера в 14:23
Иностранные инвесторы в мае увеличили вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) на 9,8%, сообщил Банк России. За весь месяц иностранцы потратили на российские гособлигации ₽220 млрд. Это абсолютный рекорд за всю историю долгового рынка России.
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Вложения нерезидентов в ОФЗ увеличились до 2,462 трлн рублей, доля на рынке ОФЗ - до 30%
Вести.Финансвчера в 09:38
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Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКА
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Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
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Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.
Обновлено в 02:18
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Порошенко назвал «первый шаг» для признания Крыма российским в Европе
Бывший украинский лидер Пётр Порошенко написал на своей странице в Facebook, что возвращение России в ПАСЕ — это первый шаг «для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса».
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Жителя Смоленска оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к власти
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24
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Обновлено в 02:11
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Си Цзиньпин рассказал о главной угрозе мировой экономике
Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе заседания стран БРИКС назвал односторонние санкции главной угрозой мировой экономике.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
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Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Общество
В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов
В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.
Обновлено в 02:10
Общество
Выпущенные на волю косатки движутся к Шантарским островам
Две косатки из приморской бухты Средней, выпущенные в море в Сахалинском заливе, двигаются в сторону Шантарских островов, где они были выловлены.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Алексей Текслер сменил министра экономики Челябинской области
Исполняющий обязанности губернатора ждет от нового министра кардинальных мер, которые выведут Челябинскую область на качественно иную ступень развития.
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Происшествия
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Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.
Обновлено в 01:24
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Сенат принял законопроект, запрещающий передачу Турции F-35
Проект оборонного бюджета США на 2020 год содержит запрет на передачу Турции самолетов пятого поколения F-35 и соответствующих технологий.
Обновлено вчера в 16:45
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Российским пенсионерам увеличили соцдоплаты
После перерасчета 4,5 миллиона российских пенсионеров получили по 500 рублей к пенсии дополнительно. Об этом сообщил Пенсионный фонд.
Обновлено 26 июня в 09:21
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Не успели оформить ГБО? У вас остался ровно год!
Допустим, на УАЗ Патриот в возрасте до трех лет (машина считается новой и не требует регулярного техосмотра) можно устанавливать такое-то ГБО такого-то поколения – и полный список уполномоченных сервисных центров.
Обновлено в 01:00