Финансы
Россия заняла самую крупную сумму в долларах с 2013 годаИжевскИнфо.РУ 02:39
Руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев в беседе с изданием указал на то, что выпуск еврооблигаций на 3 млрд долларов стал самым крупным для Минфина с 2013 года.
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Скончался заслуженный артист России Пётр Зайченко
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Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27
Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
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Британские бродяги признались в зарабатывании $800 в день
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ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
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Рождаемость в нескольких регионах Китая вновь снизилась в прошлом году, несмотря на смягчение политики страны в отношении семей с двумя детьми.
Обновлено в 04:19
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Футбол
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Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов, рассуждая о проблемах второго по силе российского дивизиона, отметил, что в первенстве нет проблем с договорными играми.
Обновлено в 06:03
Футбол
Кузяев не поможет сборной России в матче с Казахстаном
Футболист сборной России Далер Кузяев не сыграет в матче отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против команды Казахстана, сообщается в микроблоге российской сборной в Twitter.
Обновлено в 06:41
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Пресс-секретарь Началовой уточнила причину смерти певицы
Обновлено в 04:48
Футбол
Каррера рассказал, как к нему относятся болельщики «Спартака»
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Лолита Милявская потеряла сознание после концерта в Ростове
Певица Лолита Милявская почувствовала себя плохо после выступления на концерте в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
Путин не поедет в Кемерово на годовщину пожара в «Зимней вишне»
Пожар в четырехэтажном ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта прошлого года.
Обновлено в 06:19
Энергетика
Правительство заморозило цены на бензин до лета
По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06
Спорт
Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону
Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира, набрав 371 очко.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
«Мисс Москва» назвала причину лишения её титула
Победительница «Мисс Москва» 2018 года Алеся Семеренко в своём Instagram прокомментировала решение организаторов конкурса красоты о лишении её титула и короны.
Обновлено в 04:33
Хоккей
Иван Барбашев признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:35
Общество
Циферблат башни Биг-Бен поменяет цвет
Обновлено в 06:12
Политика
Митрополит УПЦ передал Порошенко список захваченных храмов
На встрече президента Украины Петра Порошенко с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Онуфрий передал главе государства список захваченных храмов, сообщается 22 марта на сайте УПЦ.
Обновлено в 07:00
Спорт
Ходок Иванов лишен медалей и дисквалифицирован за допинг
Чемпион мира 2013 года по спортивной ходьбе Александр Иванов получил дисквалификацию сроком на три года за нарушение антидопинговых правил.
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Происшествия
МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах
Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт
Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета SB>1 Defiant совершил первый полет.
Обновлено в 02:18
Авто
В Китае поступил в продажу седан Chevrolet Monza по цене LADA Vesta
Цены стартуют от 89 900 юаней (около 850 тыс. рублей). Напомним, новый Chevrolet Monza официально дебютировал в конце прошлого года.
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Авто
В Петербурге предлагают сажать в тюрьму за скручивание пробега
Если закон примут, то недобросовестным дельцам, которые обманывают покупателей относительно состояния пробега и ранее полученных машиной повреждений, может грозить наказание — штраф на сумму до 500 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов.
Обновлено в 05:29